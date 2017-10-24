IKBY’deki Seçimler 8 Ay Ertelendi

Erbil Türkmen Listesi Milletvekili Macid Bazirgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu’nda toplamda 68 milletvekilinin katıldığı oturumda seçimlerin 8 ay uzatılması için 60 milletvekilinin “evet”, 8 milletvekilinin ise “hayır” oyu kullandığını belirtti.

Parlamento’nun bugünkü oturumuna, Goran (Değişim) Hareketi, İslami Toplum Partisi (Komel) ve Irak Türkmen Cephesi katılmadı.

Toplamda 111 milletvekilinden oluşan IKBY Parlamentosu’nda, KDP 38, Goran 24, KYB 18, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) 10, Komel ise 6 sandalye ile temsil ediliyor.

Parlamento’da birer milletvekiline sahip dört parti ile azınlıkların 11 milletvekili bulunuyor.