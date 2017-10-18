IKBY'deki Seçim Hazırlıkları Askıya Alındı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu, bölgede iki hafta sonra yapılması öngörülen başkanlık ve milletvekili seçimlerine ilişkin hazırlıkların askıya alındığını bildirdi.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, "1 Kasım tarihinde düzenlenmesi öngörülen seçimlerle ilgili hazırlıklar, bölgede meydana gelen son gelişmeler ve hiçbir adayın başvuruda bulunmaması nedeniyle geçici olarak askıya alındı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada hazırlıkların ne zaman başlayacağına IKBY Parlamentosu'nun karar vereceği belirtildi.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da bazı siyasi parti temsilcileriyle yaptığı toplantı sonrasında başkanlık ve milletvekili seçimlerinin 1 Kasım'da düzenleneceğini duyurmuştu.

KYB Politbüro Sorumlusu Bahtiyar'dan tepki

Öte yandan, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbüro Sorumlusu Mela Bahtiyar, KYB'li Peşmergelerin ani bir şekilde Kerkük'ten çekilmesine tepki göstererek, parti içindeki durum normalleşene kadar hiçbir toplantıya katılmayacağını bildirdi.

Bahtiyar, KYB'li Peşmergelerin önceki gün Kerkük'ten ani bir şekilde çekilmesi ve Irak güçlerinin tüm kent merkezinde kontrolü ele geçirmesine ilişkin yayınladığı yazılı açıklamada, "Politbüro ve başkanlık konseyine meşruiyet verilmedikçe hiçbir toplantıya katılmayacağım." ifadelerini kullandı.

IKBY'de iki idarenin ortaya çıkma riski olduğunu belirten Bahtiyar, "İki idarenin ortaya çıkmasından ötürü Kürdistan Bölgesi üzerinde büyük bir tehlike mevcut. Böylesi bir durum, bölgenin hem iç hem de uluslararası düzeydeki meşruiyetini kaybetmesi anlamına gelir." uyarısında bulundu.

Kerkük'te çoğunluk gücü elinde tutan KYB'li Peşmergeler, Irak güvenlik güçlerinin kente operasyona başladığı ilk gün güneydeki tüm mevzileri bırakıp geri çekilmişti.

AA