IKBY'deki Referandumda Sandıklar Kapandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) referandumunda oy kullanma süresinin dolduğu ve sandıkların kapandığı belirtildi. Referandum süresi bir saat uzatıldıktan sonra yerel saatle 19:00'da bitti.

Referanduma Kürtlerin yüksek bir katılım gösterdiği gözlemlenirken, Türkmen ve Arapların çoğunlukta yaşadığı bölgelerde ise katılımın az olduğu tespit edildi.

Oy verme işlemi, Musul vilayetinin Sincar, Mahmur, Telkeyf, Hamdaniye, Şeyhan ilçeleri ile Zummar, Rabia, Nemrud ve Bartilla kasabalarında da yapıldı.

IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu, daha önce yapılmasına karar verilen ancak güvenlik sorunlarından dolayı Diyala vilayetinin Mendeli ve Sadiye kasabalarında sandıkların konulmadığını, oradaki vatandaşların Hanekin ilçesinde oylarını kullandığı aktarıldı.

Referandumun resmi olmayan sonucunun, sandıklar açıldıktan ve oy sayımlarının yapılmasından birkaç saat sonra bir basın toplantısıyla açıklanacağı belirtiliyor.