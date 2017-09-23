IKBY’deki ‘Bağımsızlık Referandumu’na İlk Oy Çin'den
IKBY'nin bağımsızlık referandumu resmen başladı. Referanduma ilk oy elektronik olarak Çin'den geldi.
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25 Eylül'de yapılması planlanan Iraklı Kürtlerin bağımsızlık referandumunda ilk oyun kullanıldığı açıklandı. Kürdistan Bölgesi Yüksek Seçim ve Referandum Konseyi Genel Veri Müdürü Karwan Celal, referandumda yurtdışında yaşayanlar elektronik oylarını bugünden itibaren kullanılabileceğini açıkladı.
CNN'de yer alan habere göre saat farkından dolayı Çin'de elektronik oy verme işlemlerinin başladığını belirten Karwan Celal, "Referandumda ilk oy Çin'de kullanılmış oldu." dedi.
Etiketler : IKBY, Irak Kürdistanı, bağımsızlık referandumu, Çin
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