IKBY’deki ‘Bağımsızlık Referandumu’na İlk Oy Çin'den

25 Eylül'de yapılması planlanan Iraklı Kürtlerin bağımsızlık referandumunda ilk oyun kullanıldığı açıklandı. Kürdistan Bölgesi Yüksek Seçim ve Referandum Konseyi Genel Veri Müdürü Karwan Celal, referandumda yurtdışında yaşayanlar elektronik oylarını bugünden itibaren kullanılabileceğini açıkladı.

CNN'de yer alan habere göre saat farkından dolayı Çin'de elektronik oy verme işlemlerinin başladığını belirten Karwan Celal, "Referandumda ilk oy Çin'de kullanılmış oldu." dedi.