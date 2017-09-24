IKBY’de Sınır Kapanır Korkusu Depoları Boşalttı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), yarın yapılması planlanan bağımsızlık referandumu öncesinde Türkiye'nin oylamaya karşı gösterdiği kararlı tutum, Erbil'de büyük yankı buldu. Kuru gıda hallerinin yanı sıra marketlere akın eden halk, bulgur, un, tuz, yağ ve salça gibi temel gıda maddelerini stokladı. Depolarının her gün dolup boşaldığını, siparişlere yetişemediklerini söyleyen 62 yaşındaki gıda tüccarı İzzeddin Sadreddin şöyle devam etti: "Bizim milletimiz çok yokluk gördü. Yoksulluğun imkânsızlığın ne olduğunu çok iyi biliriz. Bu nedenle Türkiye'nin sınır kapılarını kapatma tehdidi burada büyük bir etki uyandırdı. İnsanlar gıda fiyatları fırlayacak, sınırlar kapanacak diye tedirgin ve çok endişeli." Babasıyla birlikte çalışan Muhammed Sadreddin de "Referandumun yapılacağı ilan edildi. Ardından Türkiye ve İran'ın sert mesajları geldi, o tarihten de beri stoklama işi başladı. Hem vatandaşlar hem de toptancılar mal almaya geliyor" diye konuştu.

DÜNYAYLA BAĞ KESİLİR

Meksika'dan nohut, Hindistan'dan pirinç aldıkları bilgisini paylaşan Sadrettin, "Bunların tamamı Mersin Limanı'ndan geliyor. Eğer Türkiye sınırları kapatırsa büyük sıkıntı yaşanacağını herkes biliyor" dedi. Esnafın yanı sıra bölgedeki muhalif hareketlerin liderleri de "Bağımsızlık işinin zamanlaması uygun değil. IKBY henüz kendi ayakları üzerinde durmaya hazır değil" eleştirilerini dile getirerek oylamada 'Hayır' verilmesini istiyor.

UN VE MAKARNA BAŞI ÇEKİYOR

Türkiye çoğunluğu Kuzey Irak'a olmak üzere 2016'da Irak'a 7.6 milyar dolarlık ihracat yaptı. 2.5 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olduğumuz Kuzey Irak'a ağırlıklı olarak gıda, tekstil ve mobilya ürünleri satıyoruz. Özellikle Gaziantep ve Mardin'deki un ve makarna imalathanelerinde bölgeye yoğun olarak ihracat yapılıyor.

Kaynak: Sabah