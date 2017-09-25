IKBY’de Bağımsızlık İçin Camilerde Sala Okundu
Erbil’in Soran ilçesindeki camilerde sala okunmasının ardından bölge sakinleri bağımsızlık referandumuna destek için sandığa gitti.
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Erbil’in Soran ilçesindeki Serweran Camisi’nde referandum oylaması işleminin başlamasından önce sala okundu.
Rûdaw’a konuşan Kürdistan Bölgesi Müslüman Alimleri Birliği Başkanı Abdullah Veysi, vatandaşlara sandığa giderek “Evet” oyu kullanmaları çağrısında bulundu.
Abdullah Veysi, şunları dile getirdi:
“Cami minberleri ve kilise çanlarıyla barış, kardeşlik, eşitlik ve sevgi mesajını vermeyi bir gereklilik olarak görüyoruz. Dünyaya bize düşmanca yaklaşanlara barış, kardeşlik, eşitlik ve sevgiyle karşılık vereceğiz.”
Veysi ayrıca, “Bayram günleri; barış, kardeşlik ve huzurun dünyaya yansımasıdır. Kürdistan için de bugün bayramdır. Bunun Kürdistan’daki tüm camiler dünyaya barış mesajı veriyor” dedi.
Kaynak: Rudaw
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