İİT'den "Kolerayla Mücadelede Yemen'e Destek" Çağrısı

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası toplum, uluslararası kurumlar ve sivil toplum kuruluşları, Yemen'deki kolera salgınını kontrol altına alma, yayılmasını önleme, ciddi şekilde kötüleşen sağlık ve insani durumları düzeltme konularındaki çabalarını artırmalı." denildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dün Yemen'in 19 ilinde 27 Nisan'dan bu yana kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 315'e ulaştığını, hastalığa yakalandığından şüphelenilen 29 bin 300'den fazla vaka olduğunu kaydetmişti.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü de önceki gün gerekli önlem alınmadığı takdirde Yemen'deki kolera salgınının kontrolden çıkabileceği uyarısında bulunmuştu.