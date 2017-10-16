İİT'den BM'nin "Arakan Raporuna" İlişkin Açıklama

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"BM'nin raporu, Arakanlı Müslümanlara yönelik vahşice ve sistematik saldırıları ortaya çıkardı. Buradaki amacın, sadece Rohingyalı Müslümanları yaşadıkları yerlerden kovmak değil bilakis geri dönmelerini de engellemek olduğu ortaya çıktı. Rapor ayrıca, Myanmar ordu güçlerinin Budist milislerle birlikte, Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırılar ve insan hakları ihlallerini tespit etti."

Açıklamada ayrıca, Myanmar hükümetinin olaylardan Arakanlı Müslümanları sorumlu tutmasından dolayı da "hayal kırıklığı" yaşandığı ifade edildi.

Görgü tanıklarının ifadeleri esas alınarak hazırlanan BM raporunda, Myanmar ordu güçlerinin Arakanlılara yönelik "evleri ve köyleri yakma, yargısız infazlarda bulunma ve tecavüz" gibi saldırı ve insan hakları ihllalleri yer alıyor.

BM'ye göre, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 536 bine ulaştı.

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda yaklaşık 200 köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı ya da kullanılamaz hale getirildi. On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz üzerinden Bangladeş'e geçiyor.