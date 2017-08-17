İhvan’ın “Hasm Hareketi” İsimli Silahlı Bir Kanadı Var mı?

İslam Osmanoğlu / Dünya Bülteni

Mısır Sina Yarımadası’nda Ensar Beyt el Makdis olarak kurulan ve daha sonraki süreçte DEAŞ’a biat ederek “Sina Vilayeti” adını alan örgütün, özellikle de Yarımada’nın kuzeyinde güvenlik güçlerine karşı terör eylemleri yaptığı,ancak İsrail tarafına bir kurşun bile sıkmadığı biliniyor.

Son dönemde Müslüman Kardeşler Teşkilatı Ihvan’ın içindeki şahinler tarafından “Hasm Hareketi” adında bir silahlı grup oluşturulduğu konuşuluyordu. Ancak bu konuda resmi makamlar ve Ihvan tarafından yapılmış bir açıklama olmadığından söylentiler iddiadan öteye geçmiyordu. Mısır İçişleri Bakanlığı geçen temmuz ayının sonunda Hasm Hareketi’nin Ihvan’ın silahlı kanadı olduğunu ilan etti.

İçişleri tarafından yapılan açıklamada,Hasm Hareketi’ne operasyon düzenlendiği ve operasyon esnasında çıkan çatışma 8 kişinin öldürüldüğü duyuruldu.

Açıklamada, “Ihvan’ın silahlı kanadı Hasm Hareketi’ne yönelik takipler çerçevesinde, Feyyum kentine bağlı Sinnuras ilçesinin çöl bölgesindeki bir eğitim kampına polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon esnasında çıkan silahlı çatışma sonucunda 8 unsur öldürülmüştür.” denildi.

Ülke önde gelen gazeteleri ve televizyonlarında, “Terör örgütü Ihvan’ın silahlı kanadı Hasm Hareketi mensuplarına operasyon düzenlendiği ve Bedreşin saldırısının öcünün alındığı” yazıldı.

Kahire’nin batısında yer alan Bedreşin bölgesinde 14 Temmuz günü devriye gezen bir polis aracına düzenlenen saldırıda 5 polis hayatını kaybetmiş, Mısır medyası kamera kayıtlarının da sosyal medyaya düştüğü saldırıyı,Hasm Hareketi’nin düzenlediğini yazmıştı.

8 KİŞİNİN TAMAMI İHVAN'DAN

Mısır İçişleri Bakanlığının verilerine göre Feyyum kenti kırsalında öldürülen 8 şahsın tamamı Ihvan’dan. Burada ilginç olan operasyonda öldürülen gençlerden birisinin 5 gün önce ortadan kaybolması ve kendisinden haber alınamamasıydı.

Ailenin bu yöndeki açıklaması,Ihvan’a yakın medya kuruluşlarının yanı sıra Mısır’daki bazı bağımsız ana akım medya organlarında da yer aldı.

İHVAN'IN İÇİNDEKİ FİKİR AYRILIĞI VE HASM HAREKETİ

Ihvan, Hasm Hareketi’nin teşkilata bağlı olduğu şeklindeki resmi açıklamaları her defasında yalanlıyor. Teşkilat yetkilileri güvenlik güçleri tarafından Hasm Hareketi’ne yapıldığı duyurulan bu tür operasyonları ise “tasfiye” olarak nitelendiriyor.

Ancak Ihvan’ın içinde bir yıldan fazladır devam eden bir fikir ayrılığının varlığı da bilinmektedir. Bu nedenle teşkilatın Londra bürosu ile Mısır’daki yapısı arasında çatlak oluşmuş ve Ihvan sözcüsü görevinden alınmıştı.

Teşkilatın içinden bir grup rehberlik konseyi başkanı Muhammed Bedii’nin söylediği, “Barışçı tutumumuz kurşundan daha güçlüdür” prensibine uyulması gerektiği görüşünü savunurken, diğer grup“daha aktif bir mücadele” yapılmasını istiyor.

“HASM HAREKETİ PROFESYONEL EYLEMLER YAPIYOR”

Cihat hareketlerinin içinde bir müddet bulunmuş, Mısır’ın tanınmış İslami hareketler uzmanlarından Kemal Habib, Mursi’nin devrilmesinin ardından ülkede şiddet eğilimli farklı grupların ortaya çıktığını hatırlattı.

Habib, zulme uğradığını düşünen gençlerin bu tür silahlı örgütler oluşturmasının ihtimal dışı olmadığını söyledi.

Bir medya kuruluşuna konuşan Habib, “Hasm Hareketi’nin eylemlerini profesyonelce yaptığını söyleyebiliriz. Hareket büyük ihtimal, daha önce ortaya çıkmış olan “Ecnad Masr”, “Liva Sevra”, “Ketaib Helvan” ve “Mukaveme Şagbiye” gibi güvenlik güçlerine karşı yıldırma saldırıları yapan oluşumların toplandığı çatıdır” ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak Hasm Hareketi’nin varlığı ve Ihvan’a bağlı olduğu Mısır resmi makamları tarafından kamuoyuna açıklanmıştır.

Ihvan’ın içinden Nasır ve Sedat dönemlerinde şiddet yanlısı silahlı grupların ortaya çıktığı biliniyor. Cemaatül İslamiye bu grupların başında gelmektedir.

Hasm Hareketi’nin Ihvan’ın içinden bir oluşum mu, yoksa içerideki şiddet yanlıları tarafından teşkilattan ayrı kurulmuş bir yapı mı olduğu önümüzdeki dönemde netleşecektir.