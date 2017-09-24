İhvan'ın Eski Lideri Akif İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin evinde eski Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Mehdi Akif için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Karadavi'nin evinde kılınan cenaze namazında eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, Mısır muhalefetinden bazı isimler ve din adamları da hazır bulundu.

Karadavi, yaptığı açıklamada, "Mısır rejimi, Akif için kalabalık bir cenaze töreninin olmasını engelledi ancak dünyanın çeşitli yerlerinde milyonlar gıyabi cenaze namazı kıldı." dedi.

Karadavi, "İstanbul'da, Gazze'de, Mescid-i Aksa'da ve dünyanın diğer yerlerinde Müslümanlar, Akif için gıyabi cenaze namazı kıldı." ifadesini kullandı.

Mısır Vakıflar Bakanlığı, ülkedeki camilerde önceden izin alınmadan gıyabi cenaze namazı kılınmasını yasaklamıştı.

İhvan'ın, Akif için gıyabi cenaze namazı kılınması yönündeki çağrısının ardından Bakanlıkça yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığa bağlı din işlerinden sorumlu birimin önceden izni olmadan herhangi bir kişi için gıyabi cenaze namazı kılınması ya da buna izin verilmesinin yasaklandığı ve buna uymayanlar için hukuki sürecin başlatılacağı duyurulmuştu.

İhvan'ın eski lideri Akif'in sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından, tutulduğu hapishaneden Kasr el-Ayni Hastanesi'ne nakledildiği ve önceki gün burada hayatını kaybettiği bildirilmişti.