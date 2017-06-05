İhvan'dan Londra Belediye Başkanı'na Taziye Mektubu

HAKSÖZ-HABER I Çeviri: Gökhan Ergöçün

Müslüman Kardeşler Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Münir, Londra'daki terörist saldırıya ilişkin olarak Londra Belediye Başkanı'na dayanışma mektubu gönderdi.

Müslüman Kardeşler Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Münir, Londra’da Cumartesi günü yapılan terörist saldırı sebebiyle dün (pazar) Londra Belediye Başkanı Sadık Khan’a ve onun şahsında ve kurbanlara baş sağlığı dileklerini iletti. "Özellikle de barış, huzur ve dua ayı olan mübarek Ramazan ayında Birleşik Krallık ve dünyanın diğer bölgelerinde de Müslümanlara büyük acılar yaşatan bu iğrenç suça karşı İngiliz halkıyla olan dayanışmamızı teyit ediyoruz."

İbrahim Münir, Londra Belediye Başkanı’na gönderdiği mektupta ayrıca, "Bütün ağırlığına rağmen bu suç Londra ve İngiliz şehirlerinde yaşayan on binlerce Müslümanın namazları ve ibadetlerini emniyet içinde yapmasına engel olmadı" dedi.

Münir mektubun sonunda, “aşağılık suçu” mümkün olan en güçlü ifadeyle “tüm ilahi değerlerle ve insanın barışçıl doğası ile arasında bir çelişki” olarak nitelendirerek kınadı.

Kaynak: Middle East Monitör