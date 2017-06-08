İhvan Suudi Arabistan’ın ‘Terörist’ Suçlamasını Reddetti

Katar ile Körfez ülkeleri arasında çıkan krize dair ilk kez tepkide bulunan Müslüman Kardeşler Hareketi (İhvan), Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr'in kendilerine yönelik terör suçlamalarını, sahte suçlamalar olarak değerlendirip reddettiklerini açıkladı.

Müslüman Kardeşler, resmi internet sitelerinde yayımladıkları açıklamada, kendilerini terörist olarak niteleyen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr'in 'sahte suçlamalarda bulunduğunu kaydetti.

"SİSİ'YE DESTEK MISIRLILARDAN ÖNCE SUUDİLERE ZARAR VERİR"

İhvan, Riyad'ı darbeci Sisi'ye destek vermemeye, baskıcı ve yolsuz olarak niteledikleri Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yöneticilerini de dinlememeye çağırdı. İhvan Hareketi, Sisi'ye desteğin Mısırlılardan önce Suudi Arabistan'a zarar verdiğini de ifade etti.