İhvan Mensubu 10 Kişi Hakkında Tahliye Kararı Verildi

Mısır’da cuntanın kontrolündeki yargı, “Rabiatu’l-Adeviyye Meydanı’nın boşaltılması” adı altındaki davada yargılanan İhvan mensubu 10 kişinin sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilmesine hükmetti.

AA’nın Mısır’da cuntanın kontrolündeki yargı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kahire Ceza Mahkemesi, 739 sanığın yargılandığı “Rabiatu’l-Adeviyye Meydanı’nın boşaltılması” adı altındaki davada, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mensubu 10 sanık hakkında hastalık durumundan dolayı tahliye kararı verdi.

Savcılık tarafından sanıklardan bazılarının kanser olduğu, bir kısmının da hepatit C virüsü taşıdığını ispatlayan belgelerin bugünkü duruşmada mahkeme heyetine sunulduğu belirtildi.

Mahkeme, aynı davadan yargılanan sanık Hasan Ali’nin kanser olduğu gerekçesiyle 8 Ekim’de, hepatit C virüsü taşıyan Abdulkerim Hafız ve Ömer Şaban’ın da 2 Kasım’da tahliye edilmesine karar vermişti.