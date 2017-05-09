İhvan Lideri Muhammed Bedii'nin Müebbet Hapis Cezası Bozuldu!

Mısır yargısının, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'ye "şiddet olayları" suçlamasıyla verilen müebbet hapis cezasını bozduğu bildirildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Temyiz Mahkemesi Muhammed Bedii'ye "şiddet olayları" davasında verilen müebbet hapis cezası (25 yıl) ile aralarında İhvan'ın üst düzey isimlerinden Muhammed el-Biltaci'nin de bulunduğu 49 kişiye verilen değişik sürelerdeki hapis cezalarını, sanıkların itirazı üzerine iptal etti.

Mahkemenin sanıkların yeniden yargılanmasına hükmettiği belirtildi.

Mısır'da 3 Temmuz 2013'te ordunun yönetime el koymasının ardından darbe karşıtı yüzlerce kişi, "İzinsiz gösteri düzenlemek, şiddet olaylarına karışmak, yasaklı örgüte üye olmak, kamu düzenini bozmak" gibi suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.

Kaynak: AA