İhvan-ı Müslimin’den ABD'deki Tasarıya Tepki
Müslüman Kardeşler ABD'de İslamofobik söylemleriyle bilinen Cumhuriyetçi Parti Teksas Senatörü Cruz tarafından Florida Senatörü Diaz-Balart'a sunulan İhvan'ın "yabancı terör örgütleri listesi"ne alınması tasarısına tepki gösterdi.
İhvan Sözcüsü Talat Fehmi, AA muhabirine, "Bu tür talepler, Mısır'daki darbe rejimi ile Siyonist lobinin uluslararası alanda tanınmak amacıyla başta ABD ve İngiltere olmak üzere bazı ülkelere baskı yapma çabalarından hareketle ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.
Teşkilatın terör grupları arasına alınması girişiminin, gerginliği artıracağı uyarısında bulunan Fehmi, demokrasi ve özgürlük değerlerine saygı gösterdiğini dile getiren ABD'nin bu tür çelişkilere daha fazla girmemesini temenni ettiklerini söyledi.
İhvan Sözcüsü Fehmi sözlerine şöyle devam etti:
"Herkes, İhvan'ın terör olaylarından uzak olduğunu bilir. Bizim misyonumuz yapmaktır, yıkmak değil. Kimseye kötülük ve zarar vermeden iyiliğe çağırmaktır. Biz de diğer medeni dünya ülkeleri gibi özgürlük, kalkınma ve ilerleme konusundaki haklarımızı elde etmeye çalışıyoruz."
İhvan yöneticilerinden Eşref Abdulgaffar da İhvan'ın 88 yıllık bir teşkilat olduğunu hatırlatarak, "Bu zamana kadar ABD ya da Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde teşkilatın tek bir üyesi bile terör suçuyla itham edilmedi." dedi.
"İHVAN TERÖR ÖRGÜTÜ SAYILSIN" TASARISI
ABD Kongresine Cumhuriyetçi Teksas Senatörü Ted Cruz tarafından dün sunulan iki tasarıda, İhvan ile İran Devrim Muhafızları Ordusunun "yabancı terör örgütleri listesi"ne alınması talep edildi.
ABD'de İslamofobik söylemleriyle bilinen Cruz'un İhvan ile ilgili tasarıyı Florida Senatörü Mario Diaz-Balart'a, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile ilgili tasarıyı da Teksas Senatörü Cumhuriyetçi Michael McCaul'a sunduğu kaydedildi.
- Yorumlar 0
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?
- Akşam Gazetesinden Davutoğlu İçin Tuhaf Bir Haber!
- AK Parti’nin Kemalizmle İmtihanı
- Suriye’de Direnişçiler Esed Güçlerini Füze ile Vurdu! (Video)
- “Atatürk’ümüze Dünya İmrenirdi” Seremonileri Daha Ne Kadar Sürecek?
- AK Partililerden CHP'ye 'Dikkat Köpek Giremez' Afişi
- Amerikasız Ortadoğu
- YÖK'ten Bütünleme Sınavının İptaline Dair Açıklama
- Anayasa Değişikliği Teklifinin 7. Maddesi de Kabul Edildi
- Çin’den Trump’a Savaş Tehdidi
- Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemini Öngören 8. Madde Meclis’ten Geçti
- Anayasa Değişikliği Teklifinin 8. Maddesi Kabul Edildi
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?
- Akşam Gazetesinden Davutoğlu İçin Tuhaf Bir Haber!
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- CHP’li, AK Parti’li Vekilin Ayağını Isırırsa Haber Olur mu?
- Tente; Reklamda CHP’nin, Yıkıldığında Caminin!
- İstanbul'un Yeni Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz
- Kamışlı’da PYD/YPG’li Doktor Öldürüldü
- ABD'de “İhvan Terör Listesine Alınsın” Tasarısı
- Mehmet Ali Tekin’e Tahliye Yolu
- “PYD/YPG ile İşbirliği Yapmak Yılanla Çuvala Girmektir”
- Bahçeli: HDP’li Ahmet Türk Tutuksuz Yargılanmalı
- “Ulustan Ümmete”de Rafsancani’nin Ölümü Işığında İran Konuşuldu
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim