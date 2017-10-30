“İhsan Şenocak’ın Açığa Alınması Aşırı ve Haksızdır”

Hakan Albayrak, bugün Karar gazetesinde yayınlanan köşe yazısında İhsan Şenocak’ın açığa alınmasını değerlendirdi:

Hakan Albayrak’ın yazısındaki ilgili bölüm:

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın eğitim görevlileri arasında yer alan İhsan Şenocak, tesettüre dair ayet ve hadislere istinaden yaptığı bazı uyarılar etrafında koparılan gürültü yüzünden açığa alındı.

Şenocak, muteber bir hoca. Bununla beraber, Müslümanlar arasındaki bazı ihtilaflar konusundaki sert tavrı yüzünden çok eleştirilen de bir hoca. Onu eleştirenler de mezkûr konularda genellikle aynı eleştirileri hak eden sert tavırlar sergiliyorlar. Bu sertliği, Şenocak’ın böyle bir sebeple açığa alınmasını ‘Oh olsun!’ diye karşılamaya kadar vardıran kardeşlerimiz de var.

İlgili vaazındaki ‘çatık kaşlı hoca’ üslubunu tasvip edip etmemek bir yana, Şenocak’ın bu vaazdan ötürü açığa alınması aşırı ve haksız bir tepkidir. Bunu başka konulardaki tartışmalar yüzünden alkışlamak da bir aşırılığın tezahürüdür.

Sosyal medyada Şenocak’la dayanışma mesajları ağır basıyor. Birçok meselede Şenocak’la ters düşen ama bunu ‘kategorik düşmanlık’ vesilesi yapmayan kimseler de katılıyor dayanışmaya. Mesajların çoğunda sağduyu hakim. Ne güzel. Öte yandan, Şenocak’ın açığa alınmasını Ehl-i Sünnet’le savaşın bir tezahürü gibi görüp/gösterip, Diyanet İşleri Başkanlığı’nı külliyen hıyanetle suçlayan kimseler de yok değil. Gene aşırılık.

Şenocak’ın görevine iade edilmesini diliyorum. Bir dileğim daha var: Her görüş ayrılığının ölüm kalım meselesi yapılmadığı bir tartışma ortamı.