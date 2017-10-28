İhsan Şenocak’ı Açığa Alan Diyanet Fabrika Ayarlarına mı Döndürülüyor?

Dr. İhsan Şenocak, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açığa alındı. Şenocak konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Allah’ın (cc) ayetlerini okumaktan daha onurlu bir vazife ve bu yolda bedel ödemekten daha büyük bir şeref tanımıyorum'' ifadelerini kullandı.

İHSAN ŞENOCAK NEDEN AÇIĞA ALINDI?

Çoğu kişi Şenocak'ın açığa alınmadan önce Diyanet İşleri Başkanlığı Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi Müdürü olduğunu bilmiyordu. Şenocak'ın neden açığa alındığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada aralarında yazar Yusuf Kaplan ve eğitimci Abdullah Yıldız’ın da bulunduğu birçok kişi Diyanet'in bu kararını haksız bularak duruma tepki gösterdi.

İhsan Şenocak’ın birtakım fikir ve yaklaşımlarına katılmayabiliriz ama bunun mevcut açığa alma kararını haklı çıkarmayacağı açıktır. Dün Mehmet Görmez ile başlayan Diyanet’teki tasfiye operasyonunun bugün İhsan Şenocak’la devam ettiği anlaşıyor. Diyanet’in belirli mahfillerce olabildiğine apolitize edilmeye çalışıldığı ve gerek iktidarla uyumlu gerekse de ülkedeki resmi ideolojiye sıkı sıkıya bağlı zevatı ürkütmeyecek milli bir din telakkisi zeminine çekilmek istendiği açık. Bu durumu “Diyanet fabrika ayarlarına döndürülüyor” diye tanımlamak yanlış olmasa gerek.

İHSAN ŞENOCAK KİMDİR?

1974 yılında Samsun ’da dünyaya geldi. İlkokuldan sonra hafızlık yaptı. 1994’te Samsun İmam Hatip Lisesi’nden 99’da Ondokuzmayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Okul yıllarında muhalled usulde İslâmî ilimler okudu.

2002’de Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Haseki Eğitim Merkezi’ni bitirdi. 2004 yılında OMÜ İlahiyat Fakültesi İslâm Hukuku Anabilim Dalında “İslâm Hukuku’nda Taklit” konulu teziyle yüksek lisans yaptı.

Aynı fakültede “İslâm Hukuku’nda Örfün Hükümlere Etkisi” adlı tezini tamamlayarak doktor oldu. Diyanet İşleri Başkanlığında farklı kademelerde görev yaptı.

1996 yılında Yedibeyza dergisini neşretti. 2005-2010 yılları arasında yayımlanan İnkişaf dergisinin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı. Milli Gazete ve Yeni Şafak’ta müstear isimle dizi ve düşünce yazıları yazdı.

2008’de TV5’te “köprü” programını hazırlayıp sundu. Ülke tv ve çeşitli kanallarda programlar yaptı. Müstear isimlerle farklı türlerde çok sayıda yazı kaleme aldı. Kurucusu olduğu ve kısa adı İFAM olan İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi’nde tefsir, hadis, fıkıh, akâid, usûl, nahiv, mantık, kavâid ve makâsıd gibi temel ve yardımcı ilimler okutmakta, ayrıca araştırma merkezindeki hocalarla birlikte aylık ilim, fikir ve hareket dergisi olan Hüküm Dergisi ’nin ve İFAM‘ın aylık olarak Arapça neşrettiği “ألمجلة الحميدية/el-Mecelletü’l-Hamidiyye” dergisinin genel yayın yönetmenliğini yapmaktadır.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.