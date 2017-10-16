İhraçlarla İlgili Kararların Ne Zaman Verileceği Açıklandı

Menteş’in verdiği bilgiye göre, OHAL KHK’larıyla meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli ve kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendiren komisyona, 4 Ekim itibarıyla 101 bin 304 başvuru yapıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Başbakanlık kayıtlarına göre ise kamu kurum ve kuruluşlarına 300 bin civarında başvuru yapıldı. Yargıdaki başvuru sayısının yaklaşık 100 bin olduğu dikkate alındığında, komisyona gelecek toplam başvuru sayısının 500 bini aşması öngörülüyor.