İhracatçının 75 Milyon Lirası Cebinde Kalacak
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından yapılan yeni bir düzenlemeyle Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) gereğince, 1 Temmuz 2016’dan itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanmasının zorunlu hâle geldiğini ifade etti.
Bu kapsamda “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge” hazırlayarak 1 Temmuz 2016’da yayımladıklarını anımsatan Arslan, liman işleticileri tarafından gerçekleştirilen tartım hizmetinde, farklı limanlarda farklı ücret kalemlerinin uygulanmakta olduğu ve yükleyicilerden yüksek ücret talep edildiği, kıyı tesislerinin faturalandırdığı ücrete hat operatörleri tarafından ilave ücret eklenerek ihracatçıya yansıtıldığı yönünde şikâyetler aldıklarını söyledi.
Söz konusu uygulamaların ihracatçılar için ciddi maliyet getirdiğine dikkat çeken Arslan, “30 dolardan başlayıp 150 dolara kadar farklı uygulamalar sektörün sıkıntısıydı. Bu nedenle yeni bir genelge yayınladık. Limanlarda tartı ve tolerans doğrulama ücreti adı altında alınan ücret, 60 liranın üstüne çıkamayacak. Dileyen bu tutarın altında bir uygulama yapabilecek. Maliyetleri düşüren yeni düzenleme ile ihracatçılarımıza yıllık yaklaşık 75 milyon lira destek sağlanmış olacak.” değerlendirmesinde bulundu.
Yetki verilen tartı operatörlerinin alacağı maksimum 60 liranın yüzde 3’ünün kamuya aktarılacağını belirten Arslan, bu sayede kamuya her yıl 4,5 milyon lira gelir sağlanacağını kaydetti.
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