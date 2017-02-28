İhracat Yüzde 18, İthalat Yüzde 16 Arttı
AA’da yer alan habere göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ocak ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.
Buna göre, ihracat ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 artışla 11 milyar 278 milyon dolara çıktı.
Aynı dönemde ithalat ise yüzde 15,9 yükselerek 15 milyar 586 milyon dolar oldu.
Bu dönemde, dış ticaret açığı ise 3 milyar 906 milyon dolardan yüzde 10,3 artışla 4 milyar 309 milyon dolara çıktı.
İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın ocak ayında yüzde 71 iken bu yılın aynı ayında yüzde 72,4’e yükseldi.
En Fazla İhracat Yapılan Ülke Almanya
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) ihracatı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 artarak, 5 milyar 302 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Almanya, 1 milyar 122 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 684 milyon dolarla Irak, 676 milyon dolarla İngiltere ve 655 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri izledi.
İthalatta ise ilk sırayı 1 milyar 851 milyon dolarla Çin aldı. Çin’i 1 milyar 480 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 187 milyon dolarla Almanya ve 734 milyon dolarla ABD izledi.
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