İhracat Yüzde 12,3, İthalat Yüzde 15,3 Arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 artışla 13 milyar 289 milyon dolara ulaştı. İthalat ise yüzde 15,3 yükselişle 19 milyar 162 milyon dolar oldu. Bu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 22,8 artarak 4 milyar 783 milyon dolardan 5 milyar 873 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın ağustos ayında yüzde 71,2 iken bu yılın aynı ayında yüzde 69,3’e düştü.

Ocak-Ağustos Dönemi

Yılın 8 ayında Türkiye’nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 artarak 103 milyar 323 milyon dolara, ithalatı ise yüzde 13,8 artışla 148 milyar 979 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 21,1 artış göstererek 45 milyar 656 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 69,4 oldu.

İhracatta İlk Sıra Almanya’nın, İthalatta İlk Sıra Çin’in

Almanya, 1 milyar 340 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 971 milyon dolarla Irak, 849 milyon dolarla İngiltere ve 717 milyon dolarla ABD takip etti. İthalatta ilk sırayı 2 milyar 116 milyon dolarla Çin aldı. Çin’i 1 milyar 859 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 590 milyon dolarla Rusya ve 986 milyon dolarla İtalya izledi.

AB’ye İhracat ve İthalat

Ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB’nin ihracattaki payı geçen yılın ağustos ayında yüzde 46,5 iken bu yılın aynı ayında yüzde 45,3 olarak kayıtlara geçti. AB’ye yapılan ihracat, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 arttı ve 6 milyar 26 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA