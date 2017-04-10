İhracat ve İthalat Beklenti Endeksleri Arttı

Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Beklenti Anketi’ne göre, ihracat beklentisi yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre 15,9 puan artarak 124,9 seviyesine yükseldi.

Ekonomi Bakanlığı, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi’ni açıkladı.

Buna göre, İhracat Beklenti Endeksi, ikinci çeyrekte birinci çeyreğe göre 15,9 puan artarak 124,9 seviyesine çıktı.

Bu yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre, İhracat Beklenti Endeksi’ne dâhil edilen sorulardan son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine ilişkin sorunun endeksi azalış yönünde etkilediği, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi ve ihracat siparişi beklentisine ilişkin soruların ise endeksi artış yönünde etkilediği gözlendi.

Bununla birlikte, endekse dâhil edilen tüm soruların yayılma endekslerinin geçen yılın aynı dönemine göre daha yüksek puanlarda seyrettiği belirlendi. Bu etkilerin sonucunda, İhracat Beklenti Endeksi yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 13,2 puan artış gösterdi.

İthalat Beklenti Endeksi Arttı

İthalat Beklenti Endeksi, aynı dönemde yılın ilk çeyreğine göre 1,7 puan artarak 112 seviyesinde gerçekleşti.

İthalat Beklenti Endeksi’ni oluşturan sorulardan mevcut ithalat sipariş düzeyine ilişkin sorunun endeksi azalış yönünde etkilediği, gelecek 3 aydaki ithalat beklentisi, birim ithalat fiyatı beklentisi ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine ilişkin soruların ise endeksi artış yönünde etkilediği gözlendi.

Öte yandan, İthalat Beklenti Endeksi’ni oluşturan soruların tamamına ilişkin yayılma endeksleri geçen yılın aynı dönemine göre daha yüksek puanda seyretti. Bu etkilerin sonucunda, İthalat Beklenti Endeksi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 8,9 puan artış kaydetti.

Kaynak: AA