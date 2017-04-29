İhraç, Göreve İade ve Kapatılan Kurumlara Dair 2 Yeni KHK Yayınlandı

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 689 ve 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Yayınlanan 2 yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile; 14 dernek kapatıldı, 5 dernek tekrar açıldı. 3 bin 939 kişi kamudan ihraç edildi. 18 vakıf, 14 dernek, 1 gazete ve dergi kapatıldı.