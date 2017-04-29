İhraç, Göreve İade ve Kapatılan Kurumlara Dair 2 Yeni KHK Yayınlandı
İhraç, göreve iade ve kapatılan kurumlara dair yayınlanan 2 yeni KHK ile 14 dernek kapatıldı, 5 dernek tekrar açıldı. 3 bin 939 kişi kamudan ihraç edilirken 34 Diyanet personeli görevlerine iade edildi.
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Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 689 ve 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Yayınlanan 2 yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile; 14 dernek kapatıldı, 5 dernek tekrar açıldı. 3 bin 939 kişi kamudan ihraç edildi. 18 vakıf, 14 dernek, 1 gazete ve dergi kapatıldı.
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