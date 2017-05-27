İhraç Edilen Öğretmenin Adalet ve Hukuk Arayışı

Mustafa Kül’ün hikâyesi bundan 12 yıl önce Avea’nın öğretmen hattını edinmesiyle başlıyor. Avea’nın öğretmenlere özgü kampanya paketi kapsamında 3 adet hat alan Kül, bunlardan bir hattı kendisi için seçerken, birini eşi ve bir diğerini de İzmir’de yaşayan kız kardeşine hediye eder. İşte Mustafa Kül’ün başına her geldiyse kız kardeşine bundan 12 yıl önce verdiği o hattan geliyor.

29 Ekim 2016 tarihinde ihraç edilen Mustafa Kül o gün bugündür adaletin yerini bulması amacıyla çalınmadık kapı bırakmamış ama nafile. Halen mağduriyeti devam eden Mustafa Kül son olarak 25.05.2017 tarihinde ilgili makamlara yönelik bir dilekçe kaleme almış. Bu son girişimi ilgili makamlarda karşılık bulur mu bilinmez ama bu ibretamiz mağduriyetin serüvenine ışık tutması açısından bir örneği sitemize iletilen dilekçeyi –ihtiva ettiği TC Kimlik Numarası, telefon numarası gibi hususi bilgileri ve ek dosyaları hariç tutarak- okurlarımızın ilgisine sunuyoruz:

1982 İzmir İmam Hatip Lisesi mezunuyum.87 Eğitim fakültesi mezunu, 1988 İstanbul Beykoz da Fevzi Çakmak Orta okulunda öğretmenliğe başladım. Eğitim Bir Sen Beykoz İlk İlçe Kuruculuğu ve 8 yıl ilçe Başkalığı yaptım. Beykoz Milli Gençlik Vakfında yönetim kurulunda 8-10 yıl görev yaptım. Milli ve manevi değerlere bağlı binlerce öğrenci yetiştirdim. Öğrencilerim arasında Bülent TURAN (Ak parti gurup başkan vekili).Ali SARIKAYA İstanbul milletvekili. Cenk DİLBEROĞLU Ensar Vakfı Başkanı, Naci YORULMAZ Kızılay Genel Başkan Yardımcısı, Harun AKDERE (Avukat) ,Ebubekir CEYLAN, Önder KIYIKLIK, Muhammed Emin DEMİRKAN, Sadık ÜNAY, Onur ULUDAĞ, Ahmet KAYA gibi beni tanıyan ve kefil olabilecek binlercesi vardır. Uzman Öğretmenliğim, Aylıkla Ödüllendirmem, Takdirnamem, Bakanlık, İl ve İlçeden olmak üzere 6 Teşekkür belgem var.

12 yıl önce Avea firması tarafından öğretmen hattı olarak verilen 3 adet hat aldım. Bunlardan bir hattı kendim, bir hattı eşim ve (…) nolu hattı sürekli İzmir de yaşayan Kız Kardeşim Güler MELEK e verdim. Şahsıma ait olmakla birlikte hiçbir surette tarafımca kullanılmayan sürekli İzmirde ikamet eden Kız kardeşim Güler MELEK tarafından kullanılan hat üzerinden; indirilen ve kullanılan “Bylock” yada benzeri programlar nedeniyle hiçbir araştırma, tespit yapılmaksızın ve savunmam dahi alınmaksızın. 29 Ekim 2016 tarihinde 675 SAYILI KHK HÜKÜMLERİNCE MEMURİYETTEN ATILDIM.

1- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 19.10.2016 tarih 2016/123515 dosya no ile suç duyurusunda bulundum. Aynı dosya İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından 2016 / 105741 dosya no ile kız kardeşimle ilgili şikayetim takip edilmektedir.

2- Üzerime kayıtlı olan ancak kız kardeşim tarafından 12 yıldır kullanılan (…) nolu telefon hattının kız kardeşim GÜLER MELEK ( TC: (…) tarafından kullanıldığına dair Bakanlık makamına kız kardeşim tarafından yazılmış İzmir 36.Noterliğinin 21.10.2016 gün ve 11391 sayılı onayı ile sabit ‘’Beyannameyi’’ ekte sunuyorum.

3- (…) nolu hattın izmirde 12 yıldır kız kardeşim tarafından kullanıldığını Telekominikasyon başkanlığından sorgulatarak gelecek HTS kayıtlarından 10 dk da tesbit etmek mümkündür.

4- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 20/10/2016 tarihinde, İstanbul Valilik makamına 19/10/ 2016 tarihinde 9975 sayılı ve 07/11/2016 tarihinde10502 sayılı, Milli Eğitim Bakanlığı Denetim ve Rehberlik Genel Müdürlüğüne 25/10/2016 tarihinde 11900967 sayılı itiraz dilekçeleri verdim.

5- İstanbul 3. İdare Mahkemesi Başkanlığına açtığım 23/12/2016 tarihli 2016/2561 esas nolu davama İstanbul 3. İdare Mahkemesinden OHAL ve KHK sebebiyle 29/12/2016 tarihinde incelenmeksizin reddine karar verildi. 06/01/2017 tarihindeki tarafıma tebliğinden sonra 24/01/2017 tarihinde İstanbul Bölge İdare mahkemesine itiraz dilekçesi verdim 2017/3026 dosya no ile mahkeme devam etmektedir.

6- 15 Temmuzdan ÖNCE farklı tarihlerde ve yıllarda FETÖ terör örgütü, yan kuruluşları ve mensupları hakkındaki sosyal medya paylaşımlarımdan, 15 TEMMUZDA darbe kalkışmasında ve 15 Temmuzdan SONRA hakkımda işlem yapılmadan önce FETÖ terör örgütü hakkında sosyal medya paylaşımlarım incelendiğinde hiçbir zaman FETÖ terör örgütüne sevgim bağlantım iltisakım olmadığı anlaşılacaktır.

7- 2012 Yılında Bank Asyadan kredi kartı çıkardım. Banka hesabını hiç kullanmadım 17-25 ARALIK olaylarından önce AĞUSTOS ayında kredi kartınıda KAPATTIM. O tarihten sonra bir kuruş alışveriş yapılmamıştır. Bank Asya kredi kartı aylık eksre listesini ve Bankasyadan hesap bilgilerimle ilgili gelen mail i ekte sunuyorum.

Ben 40 yıldır aynı siyasi çizgide giden bir insanım benim dünya görüşümü ve siyasi duruşumu şahitlerim; Türkiye Büyük Millet Meclisi başkan danışmanı Ahmet YURTMAN, Ak Parti Çanakkale milletvekili Bülent TURAN, Ankara Milletvekili Ahmet GÜNDOĞDU, Adana İl Milli Eğitim Müdürü Turan AKPINAR, Eğitim Bir Sen 3 nolu şube başkanı Erol ERMİŞ, Beykoz Belediye Başkanı Yücel ÇELİKBİLEK, Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kazım BOZBAY, Beykoz Eğitim Bir Sen İlçe Başkanı Mehmet Bakır SARIMURAT, Beykoz İmam Hatip Lisesi Müdürü Osman ALTAN, Beykoz Barbaros Hayrettinpaşa Denizcilik Lisesi müdürü Fahri MUŞTU, Müdür yardımcısı Yakup ÜNAL, Beykoz Sinoplular Dernek Başkanı Adnan ÇELİKER, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet AKTAŞ, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Fatih YÜZÜAK, Bekir Sırkı TERZİ, Şinasi YILDIRIM, Çekmeköy Halk Eğitim Merkezi Müdür Yarımcısı Hıfzı YUMUŞAK, Çekmeköy Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Veli DİNÇ, Çekmeköy Eğitim Bir Sen İlçe Başkanı Mahir DÖNMEZ, Ataşehir Nuri Cıngıllıoğlu Meslek lisesi Müdürü Osman KARADENİZ, Sultanbeyli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Celal GÜNDOĞDU gibi kişilerden teyit edebilirsiniz.

Bu bağlamda, hiçbir terör örgütüne veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin Milli Güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliğim, mensubiyetim, iltisakım yahut bunlarla irtibatım kesinlikle bulunmamakta olup; bu sebeple “MEMURİYETTEN ATILMAYA ” ilişkin işlemin/tedbirin kaldırılması ile mali ve özlük haklarımın iadesini, saygıyla arz ve talep ederim

25../.05../ 2017

Mustafa KÜL