İhraç Edilen 533 Emniyet Çalışanı Görevlerine İade Edildi
FETÖ ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan 533 emniyet mensubu görevlerine iade edildi.
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FETÖ mensubiyeti veya iltisakı iddiasıyla görevlerinden uzaklaştırıldıktan sonra durumu tekrar değerlendirilen emniyet mensuplarından 533'ünün görevlerine iade edildiği bildirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamada, FETÖ mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu iddiasıyla daha önce görevden uzaklaştırılan ve durumu tekrar değerlendirilen 533 emniyet mensubunun, İçişleri Bakanlığı oluruyla görevlerine iade edildiği kaydedildi.
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