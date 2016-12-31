İhraç Edilen 233 Hâkim ve Savcının İtirazları Reddedildi

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
31.12.2016 14:38
İhraç Edilen 233 Hâkim ve Savcının İtirazları Reddedildi
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu’nca, Gülen örgütüne yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 233 hâkim ve savcının itirazı reddedildi.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Kurulu’nun Gülen örgütüne yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 233 hâkim ve savcının itirazı hakkındaki kararı, Resmî Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, HSYK Genel Kurulu, meslekten ihraç edilen hâkim ve savcıların yeniden inceleme taleplerini değerlendirdi.

AA’da yer alan habere göre, konuya ilişkin 27-29 Aralık’ta toplanan Kurul’un incelemeleri sonucunda meslekten ihraç edilen 233 hâkim ve savcının itirazı reddedildi. Böylece bu kişiler hakkındaki ihraç kararı kesinleşmiş oldu.

Bu kişilerden daha önce süre yönünden itirazı reddedilen 3’ünün başvurusu yeniden değerlendirilerek esastan ret kararı verildi. 2 kişinin yakınlarınca yapılan itirazın ise taraf sıfatı bulunmaması nedeniyle reddedildiği ancak şahsen de başvuruda bulunduklarının belirlenmesi üzerine yeniden değerlendirilerek talebin esastan reddedildiği belirtildi. 5 kişinin yeniden inceleme talebi ise süresinde başvuru yapılmadığından reddedildi.

Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) 3. maddesinin HSYK Genel Kurulu’na verdiği yetki uyarınca Gülen örgütü ile irtibatı ve iltisakı belirlenen hâkim ve savcılar önce meslekten uzaklaştırılmış, ardından ihraç edilmişti.

HSYK Genel Kurulu, daha önce de ihraç edilen hâkim ve savcılardan 3 bin 165’inin itirazını reddetmiş ve bu kişilerin ihracı da kesinleşmişti.

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