İHH’nın 11 Ülkede 32 Yetimhanesi Bulunuyor

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27.02.2017 15:23
İHH’nın 11 Ülkede 32 Yetimhanesi Bulunuyor
İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle 11 ülkede açtığı 32 yetimhanede 2 bin 350 yetime kucak açtı.

İHH İnsani Yardım Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, İHH, 11 ülkede açtığı 32 yetimhanede 2 bin 350 yetimi misafir ediyor.

Barınma ihtiyaçlarının yanı sıra hayırseverlerin destekleri ile yetimhanelerin bir kısmında hafızlık eğitimi veren İHH, bir bölümde ise sevgi evleri tarzı mekânlarda barındırdığı yetimleri hayata hazırlıyor.

Vakıf, Yaklaşık 5 Bin Yetimi Barındırmayı Hedefliyor

Afganistan’da 1, Bangladeş’te 9, Burkina Faso’da 1, Endonezya-Açe’de 1, Etiyopya’da 1, Filipinler-Moro’da 2, Nepal’de 1, Pakistan’da 7, Somali’de 1, Tayland-Patani’de 7 ve Uganda’da 1 yetimhane açan vakfın, yakın zamanda 8 ayrı ülkede açmayı planladığı 7 yetimhane ve 2 sevgi evi ise şöyle:

“İyilikhane Yetimhanesi 170 kişilik (Bangladeş), Haticetü’l-Kübra Yetimhanesi 42 kişilik (Moro), Konya Akıncılar Yetimhanesi 42 kişilik (Moro), İskilipli Atıf Hoca Yetimhanesi 50 kişilik (Patani), Bursa İnegöl Yetimhanesi 236 kişilik (Pakistan), Katar Raf ve İHH Çocuk Yaşam Merkezi 990 kişilik (Türkiye), Kofele Kız Öğrenci Yurdu 100 kişilik (Etiyopya), İsmail ve Elif Şen İslam Kardeşliği Yetim Kompleksi 96 kişilik (Sierra Leone), Anadolu Eğitim Kompleksi Kız Yetimhanesi 750 kişilik (Somali)”

Hayırseverlerin destekleriyle inşaatlar bittiğinde İHH 2 bin 476 yetime daha ev sahipliği yapmaya başlayacak.

İHH böylelikle toplamda 4 bin 826 yetimi yetimhanelerinde misafir etmiş olacak.

Kaynak: AA

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