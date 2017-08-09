İHH'dan Suriye'ye 8 Ayda 300 Milyon Ekmek

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, ilk 8 ayda Suriye’de yaklaşık 300 milyon ekmek dağıtımı gerçekleştirildi.

İHH Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelere kendi damak tadında ekmek ulaştırdıklarını söyledi.

Suriye'deki bazı fırınlara un desteğinde bulunduklarını aktaran Tosun, ''Reyhanlı'daki lojistik merkezinde de kurulan fırınımız da Suriyeli ailelerin damak tatlarına uygun ekmek ulaştırıyoruz.'' dedi.

İlk 8 ayda 300 milyon ekmeğin ürettiklerini belirten Tosun, ''Üretilen ekmekler Suriye'nin Humus, Hama, İdlib, Şam ve Halep kırsallarıyla Türkiye sınırına yakın kamplardaki Suriyeli ailelere ulaştırılıyor.'' diye konuştu.

Tosun, Suriye'de yaşayan savaş mağdurlarına destek olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

AA