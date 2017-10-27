İHH’dan Suriyeli Öğrencilere Kırtasiye Yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı’nın Suriye Çalışmaları Yayladağı Ofisi Sorumlusu Mustafa Julha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göçmen öğrencilere eğitim desteği verdiklerini söyledi.

Ülkelerindeki savaş nedeniyle Yayladağı’na geçen, aralarında yetimlerin de bulunduğu 600 Suriyeli öğrenciye kırtasiye seti ve okul çantası dağıtıldığını belirten Julha, “Bu sayede okul hayatlarına bir nebze olsun katkı sağlamış olduk.” dedi.

Julha, “İnsani yardım çalışmalarımıza ilk günden bu yana devam ediyoruz. İlçede ikamet eden yetimler ve muhtaç aileler hayırseverlerin destekleriyle hayata tutunabiliyor. Her ay düzenli olarak yetimlere nakdi destek sağlıyoruz.” diye konuştu.