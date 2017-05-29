İHH’dan Suriye’deki Bir Milyon Kişiye Ramazan Yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Basın Danışmanı Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye’deki ailelere Ramazan sevinci yaşatmak istediklerini söyledi.

Ülkenin farklı bölgelerindeki ailelere içinde gıda, hijyen paketi, ekmek ve iftarlık kumanya dağıtımı yapılacağını belirten Tosun, “İyilik kervanından savaşın gölgesindeki insanların faydalanması için yoğun çalışma içine girdik. Ramazan ayında ihtiyaç sahibi yetim ve dullar başta olmak üzere Suriyeli kardeşlerimizin sofralarının tebessümle geçmesine vesile olmak istiyoruz.” ifadesini kullandı.

Tosun, Suriye’de bir milyona yakın kişiye Ramazan yardımı ulaştıracaklarına işaret ederek, “Bazı saldırı ve muhasara bölgelerine de Ramazan ayında insani yardım koridoru açılmasıyla, savaşın ortasında en hayati ihtiyaçlarını dahi temin edemeyen insanlara umut olmaya çalışacağız.” dedi.