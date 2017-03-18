İHH'dan Musul Halkına Gıda ve Tıbbi Yardım

»Ana Sayfa»Irak
18.03.2017 22:58
İHH'dan Musul Halkına Gıda ve Tıbbi Yardım
İHH İnsani Yardım Vakfı, Musul kent merkezinin doğu yakasındaki sivillere gıda ve bebek maması, sağlık klinikleri için de tıbbi malzeme yardımında bulundu.

İHH İnsani Yardım Vakfı Ortadoğu Koordinatörü Emre Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Musul'un doğu yakasındaki Kudüs Mahallesi'ndeki sivillere üç kategoriden oluşan insani yardımları dağıtmaya çalışıyoruz. Bunun içerisinde tıbbı malzemeler, temel gıda ve bebek maması var." dedi.

Musul'daki yardıma muhtaç tüm ailelere el uzatmayı planladıklarını belirten Kaya, "Özellikle gıda yardımı konusunda 12 bin aileye ulaşmayı hedefliyoruz. Bebek maması için de bin 70 aileye yardım edeceğiz." dedi.

Gıda ve bebek maması yardımlarının dağıtılmasında sonra, Musul'daki sağlık kliniklerine tıbbı araç gereç desteği vereceklerini dile getiren Kaya, "Tıbbi destek projemiz var. Bu kapsamda bazı kliniklere yardım ediyoruz. İlaç sıkıntısı çeken ailelerin ihtiyaçlarını tespit edeceğiz. Bu proje kapsamında 10 bin kişiye sağlık hizmeti vermeyi planlıyoruz." diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Irak’ta Düğün Salonuna Bombalı Saldırı: 23 Kişi Hayatını Kaybetti!09 Mart 2017 Perşembe 07:49
  • “Musul’daki Çatışmalarda 16 Sivil Hayatını Kaybetti”05 Mart 2017 Pazar 20:22
  • Musul'da Kimyasal Saldırı05 Mart 2017 Pazar 11:27
  • “Münbiç'i Esed’e Teslim Ettiniz, Neden Sincar'dan da Çekilmiyorsunuz?"03 Mart 2017 Cuma 20:16
  • PKK’lı Militanlarla Suriyeli Peşmergeler Sincar’da Çatıştı03 Mart 2017 Cuma 11:56
  • “Suriyeli Peşmergeler, PKK’ya Karşı Konuşlandırıldı”02 Mart 2017 Perşembe 19:34
  • PKK, Sincar’da Tünel Kazıyor!02 Mart 2017 Perşembe 12:53
  • Irak'ta İbadi'ye Protesto28 Şubat 2017 Salı 18:51
  • İran’ın Can Simidi Maliki27 Şubat 2017 Pazartesi 23:24
  • “Musul’da Evlerini Terk Edenlerin Sayısı 235 Bine Yükseldi”27 Şubat 2017 Pazartesi 16:27
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Basın - Osman Turhan
    Basın - Osman Turhan
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim