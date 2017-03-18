İHH'dan Musul Halkına Gıda ve Tıbbi Yardım
İHH İnsani Yardım Vakfı Ortadoğu Koordinatörü Emre Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Musul'un doğu yakasındaki Kudüs Mahallesi'ndeki sivillere üç kategoriden oluşan insani yardımları dağıtmaya çalışıyoruz. Bunun içerisinde tıbbı malzemeler, temel gıda ve bebek maması var." dedi.
Musul'daki yardıma muhtaç tüm ailelere el uzatmayı planladıklarını belirten Kaya, "Özellikle gıda yardımı konusunda 12 bin aileye ulaşmayı hedefliyoruz. Bebek maması için de bin 70 aileye yardım edeceğiz." dedi.
Gıda ve bebek maması yardımlarının dağıtılmasında sonra, Musul'daki sağlık kliniklerine tıbbı araç gereç desteği vereceklerini dile getiren Kaya, "Tıbbi destek projemiz var. Bu kapsamda bazı kliniklere yardım ediyoruz. İlaç sıkıntısı çeken ailelerin ihtiyaçlarını tespit edeceğiz. Bu proje kapsamında 10 bin kişiye sağlık hizmeti vermeyi planlıyoruz." diye konuştu.
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