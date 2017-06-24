İHH’dan Kuşatma Altındaki Doğu Guta’da İftar

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Koordinatörü Erhan Yemelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye’nin birçok noktasında iftar organizasyonları düzenlediklerini söyledi.

Beşşar Esed güçleri tarafından kuşatma altında tutulan Doğu Guta bölgesinde 4 bin kişiye iftar verdiklerini belirten Yemelek, “Suriye’nin birçok noktasında insani yardım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle kuşatma bölgelerine insani yardım koridoru açarak yardıma muhtaç Suriyeli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Muhasara bölgelerinde her şeye rağmen mazlumlara ulaşmak için sürdürdüğümüz insani diplomasi çalışmaları her geçen gün sonuç veriyor.” dedi.