İHH'dan Kilis'teki Suriyeli Ailelere Yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca Kilis'te yetim çocukları bulunan 400 Suriyeli aileye gıda yardımında bulunuldu.

İHH Kilis Koordinasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, vakıf gönüllüleri tarafından kendi imkanlarıyla kiraladıkları evlerde yaşamlarını sürdüren ihtiyaç sahibi 400 aile belirlendi.

Ailelere, bir aylık ihtiyaçlarını giderebilecekleri şeker, un, salça, zeytin ve sıvı yağ gibi malzemelerin olduğu temel gıda paketleri dağıtıldı.

"Yetimlere yönelik yardım faaliyetleri devam ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Suriye Çalışmaları Kilis Koordine Merkezi Yetim Birimi Sorumlusu Ahmet Kenan, iç savaşın başladığı günden bu yana yetimlere yönelik yardım faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti.

Savaşta en çok zarar görenlerin çocuklar olduğunu dile getiren Kenan, "Yaşanan çatışmalarda annesini babasını kaybeden binlerce Suriyeli çocuk var. Biz bu yetim ailelerini burada tespit ederek bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Son olarak ramazan ayının da yaklaşmasıyla beraber buradaki yetim 400 aileye gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdik. Gıda kolilerinin içindeki malzemeler bir ailenin bir aylık gıda ihtiyacını karşılayacak." ifadelerini kullandı.

Kenan, ramazan ayı içerisinde de yardım faaliyetlerinin süreceğini aktardı.

AA