İHH’dan Kasırganın Vurduğu Bangladeş’e Acil Yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı, dünyanın neresinde olursa olsun din, dil, ırk, millet, ülke ayrımı yapmadan savaş veya afetlere maruz kalmış, acil yardım bekleyen insanlara ulaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda İHH, kasırganın vurduğu Bangladeş’teki Balukhali kampında bulunan 800 ve Kutupalong kampında da bin 500 Rohingya ailesine gıda ulaştırdı.

Myanmar, Arakan ve Bangladeş bölgesini etkisi altına alan kasırgadan etkilenen Rohingya Müslümanlarına Acil Yardım Çalışmaları kapsamında ulaşan İHH, ailelere; pirinç, nohut, sıvı yağ, un, şeker ve tuz yardımında bulundu.

“7 kişi hayatını kaybetti”

İHH Güney Asya Masası Koordinatörü Münevver Hüseyin, yardımların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini söyledi. Kasırgadan etkilenen bölgede 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 50’den fazla kişinin de yaralandığını ifade eden Hüseyin, şöyle konuştu:

“Kasırga, Bangladeş'teki mülteci durumunda bulunan Rohingya kamplarını vurdu. Evlerin çoğu yıkılmış ve çatıları uçmuş durumda. Kutupalong ve Balukhali Kampları’nda da 10 bin ev kullanılmaz hale geldi. Kasırgadan farklı bölgelerle birlikte toplamda 400 bin kişi etkilendi. Bangladeş genelinde ise 17 bin 500 ev tamamen yıkıldı ve 35 bin ev de büyük hasar gördü. Buralarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan Müslümanların evlerinin neredeyse hepsi yıkılmış ve zarar görmüş durumda. Biz de İHH olarak kasırgadan etkilenen toplamda 2 bin 300 aileye gıda yardımı ulaştırdık. Yardımlarımız, hayırseverlerin destekleri ile önümüzdeki günlerde de sürecek.”

Devamı >>>