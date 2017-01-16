İHH’dan Doğu ve Güneydoğu’ya Yardım Seferberliği
İHH İnsani Yardım Vakfı, terör nedeni ile mağdur olmuş milyonlarca insana yardım elini uzatmaya yurt içinde ve yurt dışında devam ediyor. Bu kapsamda İHH, terör olayları nedeni ile sokağa çıkma yasağının zaman zaman uygulandığı ve mağduriyetlerin yaşandığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı il ve ilçelerindeki ihtiyaç sahiplerine bir ay içerisinde 500 bin TL tutarındaki ayni ve nakdi yardımları ulaştırdı.
Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Hakkâri, Şanlıurfa, Cizre, Yüksekova, Nusaybin, Derik, Midyat, Viranşehir, Ceylanpınar ve Silopi gibi il ve ilçelere giden İHH ekipleri; nakit, gıda kolileri, konserve çeşitleri, bebek bisküvileri, mama çeşitleri, kışlık giysi çeşitleri, eşarp, kışlık ayakkabı çeşitleri, battaniye, yastık, yorgan, halı, kilim, çocuk bezleri, hijyen paketleri gibi yardımlar ulaştırdı.
İhtiyaç devam ediyor
Konu ile alakalı açıklama yapan bölge koordinatörü Behçet Atila, terörden etkilenmiş bölgeleri unutmadıklarını söyleyerek şunları kaydetti:
“Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizdeki Şırnak, Cizre, Yüksekova, Mardin, Nusaybin, Derik, Midyat, Diyarbakır gibi bazı il ve ilçelerimizde yaşanan gelişmelerden dolayı çok ciddi mağduriyetler oluşmuş durumda. Biz İHH olarak hemen yardım çalışmaları başlattık. Bu yardım çalışmaları kapsamında Son bir ayda Yüksekova, Hakkâri, Şanlıurfa, Viranşehir, Ceylanpınar, Şırnak, Cizre ve Silopi bölgelerine yardım TIR’ları gönderdik. Son bir ayda piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan insani yardım malzemelerini il ve ilçe temsilcilerinin tespit ettiği binlerce mağdur aileye dağıttık. Yaptığımız bu yardımların yanı sıra ihtiyaçların tespiti ve ulaştırılması noktasında temaslarımız aralıksız devam etmektedir.”
Kış aylarında bölgedeki sorunların ciddi anlamda arttığını kaydeden Atila, tüm illerden daha fazla destek beklediklerini söyledi.
Acil ihtiyaç kalemleri
Bölgedeki ihtiyaç kalemleri şu şekilde:
•Nakit(para) Yardımları
• Gıda çeşitleri (Gıda Kolisi)
•Bebek Bisküvi
•Mama
•Kışlık Giysi(sıfır)
•Battaniye,
•Yastık, yorgan
•Halı vb.
•Hijyen Paketi
•Odun
•Kömür
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