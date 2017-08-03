İHH'dan Bab'a Gıda Yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'nda kurtarılan Halep'in Bab ilçesinde yardıma muhtaç 3 bin aileye pirinç yardımında bulundu.

İHH Suriye Çalışmalar Sorumlu Yardımcısı Yusuf el-Bekkur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''İHH olarak Bab ilçesinde yardıma muhtaç 3 bin aileye 21 ton pirinç yardımında bulunduk. Her aileye 7 kilogram pirinç verdik.'' dedi.

Bab'a yönelik insani yardımların devam edeceğinin altını çizen Bekkur, ''Daha önceden tespit edilen ailelere yardım kartı dağıttık. Bu aileler verdiğimiz kartlarla gelip bizden pirinçlerini almaya başladı. Kurban Bayramı'nda ilçedeki yardıma muhtaç ailelere et dağıtımımız olacak'' diye konuştu.

İHH'nın yardım dağıtım noktasına gelen Bab sakinlerinden Ahmed Ebu Ful, ''Bu yardımları dağıtanlardan Allah razı olsun. Allah onlara daha çok versin. Allah Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Allah ondan razı olsun. Buralar, onun sayesinde kurtarıldı.'' ifadesini kullandı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin İdlib ve Halep'in kuzeyindeki Azez ve Cerablus ilçesinde savaş nedeniyle yerlerinden olan Suriyelilere düzenli insani yardım yapıyor.

AA