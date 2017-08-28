İHH'dan Arakanlı Müslümanlara Acil Yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfından yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da Müslümanların çoğunlukta olduğu Arakan eyaletindeki çatışmaların yeniden alevlenmesi üzerine, binlerce kişi kaçarak Bangladeş sınırına doğru gitti.

Buthidaung, Maungdaw ve özellikle Rathedaung bölgelerinde Rohingyalı Müslümanlara ait 700'den fazla ev, cami, Kuran kursu-medrese, okul ve dükkan yakılırken, 35'e yakın köyde ise insanlar can güvenlikleri için dağlık bölgelere sığındı.

İHH'nın acil yardım faaliyetleri kapsamında, Myanmar'dan Bangladeş'e göç etmek zorunda kalan bine yakın aileye acil gıda dağıtımı yapıldı. Ayrıca her aileye 15 dolarlık bir nakdi yardımda bulunuldu. Dağıtılan yardım paketlerinde 20 kilogram pirinç, 2 kilogram mercimek, 2 kilogram un, 2 kilogram tuz, 2 litre sıvı yağ yer aldı.

Bölgede İHH'nın yardımları sürerken, gıda, ilaç ve tıbbı malzeme, branda, çocuk maması, elbiseden oluşan acil ihtiyaçlar listesi de hazırlandı.