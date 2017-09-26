İHH’dan Arakan’da 3 Bin 125 Kişiye Gıda Yardımı

Myanmar ordusuna mensup güçler ve Budist çeteler tarafından Arakan’daki Müslümanlara yönelik düzenlenen saldırılar sürüyor. Söz konusu saldırılardan kaçarak nehirleri ve dağları aşmayı başaran Müslümanlar, Bangladeş’e yerleşiyor ve türlü zorluklarla sıfırdan bir hayat kurmaya çalışıyor. Ancak zulümden kaçmayı başaramayanlar, ordu ve çetelerin baskısı altında ya ölüme terk ediliyor ya da açlık ve sefaletle yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

Yardımlardan 3 Bin 125 Arakanlı Faydalandı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ise Bangladeş’e göç edenlere yaptığı yardımların yanı sıra Arakan bölgesine de yardım ulaştırıyor. Bugüne kadar yardım kuruluşlarının girmekte zorlandığı Arakan’ın iç kısımlarına yardım götüren İHH, ilk etapta 3 bin 125 Arakanlıya gıda yardımı ulaştırmayı başardı.

Arakan’daki 12 Bin 500 Kişiye Daha Yardım Ulaşacak

Yardımlar, krizin başlangıcından beri hiç yardım alamayan Arakan’daki Dapaing Thingying Bali köyü ve Dapaing South Bali IDP Kampları’nda yaşayan Müslüman ailelere ulaştırıldı.

İHH Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Vahdettin Kaygan, her aileye bir ay boyunca yetecek şekilde gıda malzemesi dağıttıklarını ve bu gıda paketleri içerisinde pirinç, sıvı yağ, nohut, tuz ve biber olduğunu belirtti. Kaygan, önümüzdeki günlerde yine Arakan’ın iç kısımlarında temel yaşam malzemelerine ulaşamayan 12 bin 500 kişiye yardım edeceklerini söyledi.

Toplamda 165 Bin Arakanlıya Yardım

Hayırseverlerin destekleri ile İHH ayrıca; 11 bin 525 aileye gıda paketi, 5 bin 200 aileye branda, bin 700 aileye hasır, 2 bin 50 aileye mutfak ve yaşam malzemesi, 3 bin 500 aileye nakit para yardımı, 3 bin 800 aileye kıyafet yardımı, 4 bin kişiye sıcak yemek, 750 aileye cibinlik, 150 aileye hijyen paketi, 100 aileye ev inşası için gerekli malzeme ve yine ev inşası için 200 aileye bambu yardımı yaptı.

Bu şekilde İHH, Myanmar içindeki ve Bangladeş’e göç eden toplamda 165 bin Arakanlıya insani yardımda bulundu.

Sağlık Yardımları Sürüyor

İHH ayrıca Arakan’dan Bangladeş’e göç etmek zorunda kalan Arakanlılara sağlık yardımı ulaştırmaya da başladı. Bulundukları kamplarda doktorlar ve hemşireler gözetiminde sağlık hizmeti alan 6 bin 500 Arakanlı, önce sağlık taramasından geçirildi ve daha sonra da ihtiyaç duydukları ilaçlar kendilerine teslim edildi. 45 ağır hasta ise tedavi edilmek üzere ambulanslar ile hastanelere sevk edildi.

Kamplar İçin 78 Su Kuyusu

Öte yandan, Arakan’dan Bangladeş’e göç edenler, bulundukları kamplara su basması ve hijyen şartlarının kötü olmasından dolayı temiz suya ulaşmakta da oldukça güçlük çekiyor. Hayatlarını kurmak için kendi yurtlarındaki saldırılardan kaçan Arakanlılara her türlü yardımı yapan İHH, kamplardaki temiz su ihtiyacını karşılamak üzere 33 ayrı bölgede birer adet tulumbalı su kuyusu açtı. 45 adet su kuyusunun çalışmaları ise devam ediyor.

ARAKAN Yaz 3072’ye SMS Gönder 5 TL Bağışla

Hayırseverler, Arakan’da yaşanan kriz için bütün operatörden “ARAKAN” yazarak 3072’ye kısa mesaj atarak 5 TL bağışta bulunabilir.

Kaynak: İHH