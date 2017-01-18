İHH'dan Afrika’ya 2 Yeni Kur’an Eğitim Merkezi Daha
Müslümanlar, yaşadıkları birçok ülkede dini bilgilere rahat bir şekilde ulaşamıyor. Açılan Kur’an Okulları, birer eğitim merkezi olmalarının yanı sıra tebliğ ve irşat merkezi olarak da kullanılıyor. Bölge Müslümanları için sorunlarını çözebilecekleri bir ortam haline geliyor.
Bu nedenle İHH İnsani Yardım Vakfı, dünyanın dört bir yanındaki onlarca ülkede kalıcı eserler inşa etmeye devam ediyor. İHH, Afrika’nın her köşesinde devam eden kalıcı eser çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek Burkina Faso’ya Mehmet Özer ve Akabe adını verdiği 2 yeni Kur’an Eğitim Merkezi açtı.
Akabe ve Mehmet Özer Kur’an Eğitim Merkezleri hizmete girdi
250 öğrencinin istifade edebileceği Akabe Kur’an Eğitim Merkezi,başkent Ouagadougou’ya 180 km uzaklıktaki Yatenga vilayetinin Ouahigouya ilinde hizmete girdi. Temmuz 2016’da temeli atılan merkez, 168 metrekareden oluşuyor ve 3 sınıftan meydana geliyor.
300 öğrencinin hizmet alacağı Mehmet Özer Kur’an Eğitim Merkezi iseyine başkentOuagadougou’ya 275 km uzaklıktaki Loroum vilayetinin Solle ilçesinde faaliyete geçti. Merkez, 220 metrekareden oluşmakta ve içerisinde 6 adet sınıf barındırıyor.
Ayrıca bu merkezlerin içinde 150 kişinin namaz kılabileceği birer cami de bulunuyor.
Kur’an Okulları
Maddi imkânsızlık, bina yetersizliği, misyonerlik faaliyetleri, eğitimsizlik… Tüm bunlar yoksul ülkelerdeki insanların hayatını ve geleceğini olumsuz etkiliyor. Çocukların ülkeleri için faydalı birer vatandaş olabilmeleri için okul yaptırmak ve her türlü olanağı oluşturmak en temel ihtiyaçlardan.
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