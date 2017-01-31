İHH’dan 5 Bin Yemenliye Gıda Yardımı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Yemen’de 2017’nin ilk yardımlarını ulaştırmaya başladı. Gıda paketlerinden oluşan yardımlardan 5 bin Yemenli faydalandı.

Mevcut iç karışıklık ve siyasi istikrasızlık sebebiyle Yemen’de devam eden ekonomik ve sosyal yapı, hayatları olumsuz etkiliyor. Kamu kurumları, aylardır halka yeterli hizmeti ulaştıramıyor. İHH İnsani Yardım Vakfı ise ciddi insani krizlerin yaşandığı Yemen’in Hudeyde ve Taiz bölgelerindeki yardımlarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda İHH, açlık sıkıntısının ciddi boyutlara ulaştığı Yemen’in Hudeyde ve Taiz bölgelerindeki yaklaşık 5 bin mağdur ve mazlum halka 800 paket acil gıda yardımları ulaştırdı.

Çocuklar hayatlarını kaybediyor

İHH Ortadoğu Masası Koordinatörü Emre Kaya, Yemen’de açlık sınırında yaşam mücadelesi veren binlerce kişi olduğunu ve birçok çocuğun kötü beslenmeden dolayı hayatını kaybettiğini söyledi. Kaya, “Biz de bu sebeple İHH Ortadoğu Masası olarak 2017’nin ilk yardımlarını Yemen’e yaptık” dedi.

2016 Yemen yardımları

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2016 yılı içerisinde Yemen’de; aralarında bebek mamalarının da bulunduğu 20 bin gıda paketi, 150 ton un, bin 300 hisse kurban ve 300 bin kişiye su dağıtımları ile birlikte toplamda 551 bin 300 kişiye yardım ulaştırmıştı.

Yemen’de insani kriz sürüyor

Öte yandan Yemen’in Taiz bölgesinde güvenlik sebepleri nedeni ile yardım dağıtımlarında gecikmeler yaşanıyor. Yemen’de en az 6 bin 500 sivil öldürüldü ve 32 bini aşkın kişi de yaralandı. Ülkede her 10 kişiden 8’i insani yardımlara muhtaç durumda bulunuyor.