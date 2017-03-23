İHH Yetimler İçin Burkina Faso’da
Kehriban Parspancı / Haksöz Haber
İHH üyeleri Yetim Dayanışma Günleri kapsamında dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Burkina Faso’da da çalışmalar gerçekleştiriyor.
Burkina Faso’da Afrika’nın batısında ve denize kıyısı olmayan fakirliğin çok fazla etkilediği bir ülke. Halkının %60’ı Müslüman bu ülkede bir çok sorunla karşılaştık. Batının devam sömürü politikası, yoğun misyonerlik faaliyetleri ve fakirlik…
Sizlere Burkina Faso’dan bir hikaye:
Adı Züleyha.
Burkina Faso’nun Bobdjoulasso kentinden. 4 kardeşi daha var. Annesi ve babası başka bir yerde yaşıyor.
Züleyha İHH’nın yetimhanesinde kalan kızlara İslami eğitim veriyor. Hayat şartlarınin zorluğundan dolayı liseden sonra eğitimine ara vermek zorunda kalmış. Ama buna rağmen arapça eğitimini tamamlamış. İyi derecede arapça konuşuyor. Züleyha yaşadığı iliklerine kadar sorunlarını yaşadığı Burkina Faso’nun sosyo ekonomik sorunları ile alakalı çözüm üretmeye ve arkadaşları ile birlikte hayata geçirmeye uğraşıyor.
Züleyha ile Burkona Faso’dan ayrıldıktan sonra nasıl iletişim kurabileceğime dair düşünce içerisindeyken, olumsuz bir cevap alacağımı bildiğim halde yinede "internetin var mı? ve “Cep telefonu kullanabiliyor musun?” diye sordum.
Züleyha ise yüzüme bir süre baktıktan sonra, aslında cep telefonumun olmasını çok istiyorum, üniversiteye giden bazı arkadaşlarım "İnternet diye bişey var ve istediğin bilgiye ulaşabiliyorsun dediler. Oradan biliyorum. Bir gün belki bir telefonum ve internetim olursa arapça birçok kitap ve hikaye okuyabilirim. Daha fazla yarar veririm.” dedi...
Sözü bittiği yer...
- Yorumlar 0
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
- Beşer İfadesi Kur'an'da Neden Kullanıldı?İnsanın yaratılış süreci tartışmaya açıktır. Tartışılamayacak olan husus ise, insanoğlunun bir amaca binaen, akıl ve irade sahibi olarak, Yüce Allah tarafından yaratıldığı ve tekrar ona hesap vermek üzere döneceği gerçeğidir.
- ‘Tevhitten Sonraki İlk Görev Servetin Adil Yönetimidir’Yazısında Kur’an’ın Tevhid’den sonra üzerinde en çok durduğu konunun servetin adil yönetimi olduğunu belirten Faruk Beşer, ilk inen sûrelerden hareketle buna örnekler veriyor.
- Kur’an-ı Kerim Anlaşılmak Zorunda mıdır?Kuranıkerim bize anlaşılmak zorunda olan bir nesne değildir, anlamak isteyen onunla barışık olmalı ve ümmetle kavgayı bırakmalıdır.
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi SünnetŞüphesiz müslümanın, birçok kaynaktan bilgi edinmesi ve değişik alanlardaki farklı bilgileri Hz. Peygamber'in sünneti sayesinde öğrenmiş olması, insan aklı için pek çok yeni ufuklar açmıştır.
- ABD ve Ortakları Musul'da Yine “Yanlışlıkla” Katliam Yaptı: 43 Ölü
- İHH Yetimler İçin Burkina Faso’da
- ABD'den Irak'a 12 Yılda 22 Milyar Dolarlık Silah Satışı
- PKK/PYD: Afrin'de Türkiye'nin Vurduğu Bölgeye Rus Askeri Konuşlandı
- Özgür-Der, Referandum Kararını Açıkladı
- Edepsizliği Edebiyat Sanan Diri Ozanlar Derneği Dergisi Kapandı
- İstanbul’da Yaşamın Mahalle Mahalle Profili Çıkarıldı
- Birkaç Şahitle Hayatı Karartılanlar!
- Kuzey Kore: ABD ile Savaşa Hazırız, Korkmuyoruz
- Tahrir’uş Şam ve ÖSO'nun Hama Operasyonu Bombalı Araçlarla Başladı
- Dünya Görüşümüze mi Yoksa, Günlük Siyasete Göre mi Bir Kültür?
- İHH: İsrail Gazze’ye Tüm Yardımları Kesmeye Çalışıyor
- Özgür-Der, Referandum Kararını Açıkladı
- Tahrir’uş Şam ve ÖSO'nun Hama Operasyonu Bombalı Araçlarla Başladı
- Edepsizliği Edebiyat Sanan Diri Ozanlar Derneği Dergisi Kapandı
- ABD’den 'Elektronik Cihaz Yasağı' Açıklaması
- Kuzey Kore: ABD ile Savaşa Hazırız, Korkmuyoruz
- PYD/PKK Bölgesinden Hatay’a Ateş Açıldı: Bir Asker Vefat Etti!
- İstanbul’da Yaşamın Mahalle Mahalle Profili Çıkarıldı
- Norveç ‘FETÖ’ Şüphelisi 5 Askerin İltica Talebini Kabul Etti!
- Doktorlara İkinci Özel Hastanede Çalışma İmkânı
- Rus Komutan PKK/PYD Kutlamasında!
- İHH: İsrail Gazze’ye Tüm Yardımları Kesmeye Çalışıyor
- Diyarbakır'da Newroz Alanında Polisin 'Dur' Emrine Uymayan Kişi Vurularak Öldürüldü
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim