İHH Yetimler İçin Burkina Faso’da

İHH üyesi bir grup Yetim Dayanışma Günleri kapsamında Burkina Faso’da yardım faaliyetlerinde bulunuyor.

Kehriban Parspancı / Haksöz Haber

İHH üyeleri Yetim Dayanışma Günleri kapsamında dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Burkina Faso’da da çalışmalar gerçekleştiriyor.

Burkina Faso’da Afrika’nın batısında ve denize kıyısı olmayan fakirliğin çok fazla etkilediği bir ülke. Halkının %60’ı Müslüman bu ülkede bir çok sorunla karşılaştık. Batının devam sömürü politikası, yoğun misyonerlik faaliyetleri ve fakirlik…

Sizlere Burkina Faso’dan bir hikaye:

Adı Züleyha.

Burkina Faso’nun Bobdjoulasso kentinden. 4 kardeşi daha var. Annesi ve babası başka bir yerde yaşıyor.

Züleyha İHH’nın yetimhanesinde kalan kızlara İslami eğitim veriyor. Hayat şartlarınin zorluğundan dolayı liseden sonra eğitimine ara vermek zorunda kalmış. Ama buna rağmen arapça eğitimini tamamlamış. İyi derecede arapça konuşuyor. Züleyha yaşadığı iliklerine kadar sorunlarını yaşadığı Burkina Faso’nun sosyo ekonomik sorunları ile alakalı çözüm üretmeye ve arkadaşları ile birlikte hayata geçirmeye uğraşıyor.

Züleyha ile Burkona Faso’dan ayrıldıktan sonra nasıl iletişim kurabileceğime dair düşünce içerisindeyken, olumsuz bir cevap alacağımı bildiğim halde yinede "internetin var mı? ve “Cep telefonu kullanabiliyor musun?” diye sordum.

Züleyha ise yüzüme bir süre baktıktan sonra, aslında cep telefonumun olmasını çok istiyorum, üniversiteye giden bazı arkadaşlarım "İnternet diye bişey var ve istediğin bilgiye ulaşabiliyorsun dediler. Oradan biliyorum. Bir gün belki bir telefonum ve internetim olursa arapça birçok kitap ve hikaye okuyabilirim. Daha fazla yarar veririm.” dedi...

Sözü bittiği yer...