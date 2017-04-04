İHH ve Türk Kızılayı’ndan İdlib İçin Çağrı: İlaca İhtiyaç Var

Suriye’nin kuzeyinde yer alan İdlib’de Esed güçleri tarafından düzenlenen kimyasal katliamdan sonra Türk Kızılayı ve İHH, yaralılara müdahale etmek için “acil” olarak gerekli olan ilaçların listesini duyurdu.

Beşşar Esed güçleri, Suriye’nin kuzeyinde yer alan İdlib’e klor gazı ile saldırdı. Söz konusu saldırı nedeniyle 100’ü aşkın sivil hayatını kaybetti, yüzlerce sivil de gazdan etkilenerek yaralandı.

Yaralıların çevre hastanelere kaldırıldığı belirtilirken İdlib’deki doktorlar, kimyasal saldırılara maruz kalan siviller için “acil” olarak gerekli olan ilaçları sosyal medya üzerinden yardımseverlerden talep etti.

İHH Listeyle Duyuru Yaptı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı da saldırının ardından yaralılar için harekete geçti. İHH, Twitter hesabı üzerinden ilaç listesini duyurdu.

Söz konusu ilaçlar zehirlenmelerde hayat kurtarıcı olarak biliniyor.

Açıklamada, “Kimyasal saldırılara karşı acil ilaç seferberliği başlatıyoruz. Kimyasal saldırılardan etkilenen kardeşlerimize merhem olalım.” ifadelerine yer verildi.

SMS Kampanyası da Başlatıldı

İHH’nın Twitter hesabından yapılan bir başka açıklamada ise kimyasal saldırılarda yaralananlara ilaç ve sıhhi malzeme yardımında bulunmak için “ILAC” yazıp 3072’ye göndererek 5 lira destekte bulunulabileceği belirtiliyor.

Türk Kızılayı’ndan da Çağrı

İHH’yla birlikte Türk Kızılayı da bölgedeki acil ilaç ihtiyacına yanıt vermek için çağrı yaptı.

Türk Kızılayı’nın Twitter hesabından yapılan çağrıda, “İdlib’de kimyasal saldırı sonucu çocuklar uykularında öldü. Yaralıların tedavisi ve acil ihtiyaçlar için Halep yaz 2868’e gönder.” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Yeni Şafak