İHH ve Avcılar Emniyeti 100 Suriyeli Çocuğu Okullu Yaptı

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09.01.2017 08:12
İHH ve Avcılar Emniyeti 100 Suriyeli Çocuğu Okullu Yaptı
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro ekipleri ile İHH 2 ayda 100 aileye ulaşıp, 100 çocuk sokaktan alınıp okula yazdırıldı.

Polis önce mendil satan çocukların ailelerine ulaştı. Bir geliri olmayan, barakalarda yaşayan ailelere İHH vasıtasıyla 30 daire kiralandı. Esnaf ve hayırseverler de ailelere iş buldu. Bu şekilde 2 ayda 100 aileye ulaşıldı, 100 çocuk sokaktan alınıp okula yazdırıldı.

Avcılar ilçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro ekipleri Türkiye'ye sığınan Suriyeli ailelerin sokakta mendil satan çocukları için bir proje geliştirdi. Kalacak yerleri olmayan ve barakalarda yaşayan ailelere yardım eli uzatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve ilçe kaymakamlığı, ailelere kira, giysi ve gıda yardımında bulundu. Bir geliri olmayan, barakalarda yaşayan ailelere İHH vasıtasıyla 30 daire kiralandı. Esnaf ve hayırseverler de ailelere iş buldu. Bu şekilde 2 ayda 100 aileye ulaşıldı. Çocuk büro ekipleri ise sokaklarda mendil satan 100 çocuğu sokaklardaki tehlikeden kurtararak, onları okula kayıt ettirdi.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro, sokaklarda dilenen ve eğitimleri yarım kalmış çocukları okula kazandırdı. Savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve eğitimlerine uzun süre ara veren çocukların toplum hayatına tekrar kazandırılması ve sağlıklı birer birey olması için harekete geçen kaymakamlık ve ilçe emniyeti, 2 okulda Suriyeli çocuklar için 30 sınıf açtı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın geliştirdiği müfredata göre günde 5 saat eğitim alan çocuklar, haftada 15 saat Türkçe eğitimi görüyor. Türk öğretmenlerin dışında Suriye'de öğretmenlik yapanlar arasından, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı sınavda başarılı olanların ders verdiği okullarda, aynı zamanda çocukların günlük ihtiyaçları da karşılanıyor.

Fatih Özer - Şahin Şen / Yeni Şafak

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