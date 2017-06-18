İHH, Suriye’ye Ekmek Ulaştırmaya Devam Ediyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Basın Danışmanı Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyelilerin damak tadına uygun ekmek üretildiğini söyledi.

Reyhanlı’daki lojistik merkezinde günde 150 bin ekmek üretildiğini belirten Tosun, “Haftanın 6 günü 33 personel ekmek fırınında çalışıyor. Hama, İdlib, Humus ve Halep’e ve Türkiye sınırına yakın kamplara dağıtılan ekmekler, Suriyeli ailelerin sofralarına ulaştırılıyor.” dedi.

Ekmeğin ülkede en temel yaşamsal malzemelerden biri olduğuna dikkat çeken Tosun, “Ailelerin birçoğu ekmeğe ulaşma sıkıntısı yaşıyor. İHH olarak Suriyeli ailelerin ekmek sıkıntılarını gidermek için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Ramazan ayında bugününe kadar 3,5 milyon ekmek ailelerin soflarına ulaştırıldı.” ifadesini kullandı.

Tosun, ekmek üretimin devam ettiğini, dağıtımların sürdüğünü kaydetti.