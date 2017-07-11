İHH, Suriye'ye 13 Binin Üzerinde Yardım Tırı Gönderdi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Derneği Suriye Çalışmaları Koordinatörü Erhan Yemelek, 2017'nin ilk yarısında, içinde gıda kolileri, un, ekmek, tıbbi ürünler ve muhtelif ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı 2 bin 264 tırı Suriye'ye gönderdiklerini belirtti.

Yemelek, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye halkına iç savaşın başladığı ilk günden bu yana destek olduklarını anımsattı. Kısmen güvenli bölgelere göç edem sivillere başta gıda, sağlık ve barınma gibi yardımları ulaştırdıklarını ifade eden Yemelek, 6 yıldır Suriye içinde yaşlılar, kadınlar ve çocuklar için yaşam alanları oluşturduklarını kaydetti.

Yemelek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Hatay, Kilis ve Şanlıurfa’da bulunan İHH lojistik merkezlerine ulaşan insani yardımları kısa süre içerisinde Suriye'ye gönderdik. İçerisinde ailelere bir ay yetecek gıda kolileri, un, ekmek, tıbbi ürünler ve muhtelif ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı 2 bin 264 tırı, yılın ilk 6 ayında Suriye'nin Şam, Hama, Humus, Halep kırsalı, İdlib ve kırsalına ulaştırdık. Suriye olaylarının başladığı ilk andan itibaren de toplam 13 bin 512 yardım tırını Suriye'ye gönderdik."