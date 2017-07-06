İHH, Suriye’de Sargı Bezi Fabrikası Kurdu!

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Basın Birimi Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada “İHH olarak gıda, eğitim, sağlık gibi birçok alanda insani yardım çalışması yapıyoruz. İdlib’in Atme kasabasında günlük 150 metre sargı bezi üretecek fabrika kurduk.” dedi.

“Hastanelere Ücretsiz Dağıtılacak”

Tosun, fabrikada üretilecek sargı bezlerinin İdlib çevresindeki hastanelere ücretsiz dağıtılacağını söyledi.

Haftanın 6 günü üretim yapılacak olan fabrikada kullanılacak ham maddenin Türkiye’den geldiğini ifade eden Tosun, “Sargı bezi üretiminde yüzde 100 pamuk ipliği kullanıyoruz. Ayrıca çeşitli işlemlerin ardından bezler darbe emici hâle geliyor. Bu sayede yaranın daha çabuk iyileşmesi sağlanıyor.” diye konuştu.

“Suriye Halkının Yanındayız”

Bir haftada bin metreye yakın sargı bezi ürettiklerini dile getiren Tosun, “İHH olarak Suriye halkının yanındayız, yardımlarımızın çok büyük bir kısmını Suriye içerisinde yapıyoruz. En büyük yardımlarımız gıda, barınma, yetim çalışmaları alanında. Daha sonra eğitim ve sağlık geliyor. İnsanlar her şeye ihtiyaç duyuyor. Yardım çalışmalarımız sürecek.” dedi.