İHH, Suriye’de Her Gün 50 Bin Kişiye İftar Veriyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Basın Danışmanı Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan’ın gelmesiyle çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.

İdlib, Hama, Humus, Azez ve Cerablus bölgelerinde her gün savaş mağduru 50 bin Suriyeliye iftar verildiğini belirten Tosun, “İftar sofralarıyla ailelere destek oluyoruz. Rahmet ayı Ramazan’la tatlı bir yoğunluk başladı. Suriye’nin çeşitli bölgelerinde kurduğumuz iftar çadırları, mobil aşevleri ve mutfaklarımızdan binlerce insan faydalanıyor.” diye konuştu.

Tosun, Ramazan’ın sonuna kadar iftar organizasyonlarının devam edeceğini kaydetti.