'İHH Marmara Afet Yönetim Merkezi' Açıldı

İHH İnsani Yardım Vakfınca, başta İstanbul olmak üzere Türkiye ve dünya genelinde meydana gelebilecek afetlere hızlı müdahale edebilmek amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle inşa edilen Marmara Afet Koordinasyon Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Alaşar Mahallesi Terminal Caddesi'nde hizmete giren merkezin açılışında konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Marmara Depremi'nin üzerinden 18 yıl geçtiğini anımsattı.

Yıldırım, Marmara Afet Koordinasyon Merkezi'nin her türlü donanıma sahip olduğunu belirterek "Bu merkezde Türkiye'nin her tarafından kardeşlerimiz gelip eğitim görecek ve dünyanın neresinde bir afet varsa oraya ulaşmaya çalışacak. Umarım bir daha Marmara Depremi gibi depremler yaşamayız. Eğer yaşarsak da eskisine göre daha hızlı ve etkin bir şekilde müdahale ederiz." dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Törene, AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel ve AK Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç ile çok sayıda arama ve kurtarma gönüllüsü katıldı.

Marmara Afet Koordinasyon Merkezi

Marmara Afet Koordinasyon Merkezi'nde gıda, giyecek, diğer temel ihtiyaç malzemeleri, acil yardım ve arama kurtarma ekipmanları yer alacak.

Yaklaşık 7 bin 200 metrekarelik kapalı kullanım alanı bulunan merkezde acil yardım ve arama kurtarma eğitimleri verilebilecek. Binada ayrıca 60 kişilik misafirhane ve 2 konferans salonu bulunuyor.

Merkez, bulunduğu konum itibariyle olası bir deprem esnasında hem ana arterlere hem de kara, deniz ve hava yolu ulaşımına yakınlığıyla ilk müdahalenin hızlı bir şekilde yapılmasına imkan tanıyacak.

Yaklaşık 200 kişilik sığınak, 2 bin kişilik yemek hazırlama kapasiteli mutfağa sahip olan merkez, herhangi bir afet durumunda ilk müdahalelerin sağlanmasına öncülük edecek. Isı, duman ve yangın dedektörleri, kör noktasız kameralar ve tam güvenlik sistemiyle donatılan merkez 7 gün 24 saat hizmet verecek.

AA