İHH Irak Kürdistanı’na 22 Tır Yardım Gönderdi
Irak’ta Amerika Birleşik Devletleri’nin işgali ile başlayan kaos ortamı hala devam ediyor. Bölgede halk, kendi toprakları içinde mülteci durumuna düşmüş ve bir nevi sürgün hayatı yaşıyor. Bu nedenle ülkede istikrar tamamen çökmüş, Bağdat rejiminin mezhepçi politikaları sonucu ortaya savaşlarla ortalık alevlendirilmiş, bölge güvenli olmaktan çıkmış durumda.
Böyle bir kaos ortamında insanlar, en güvenli yerlere gitmeyi tercih ediyor. İHH İnsani Yardım Vakfı da, Katar Hayriyye Kurumu ve MunazzamaDave İslamiye Katar Ofisi ile birlikte Musullu mültecilere yardım elini uzattı. İHH, Musul’dan kaçarak Duhok, Erbil ve Kerkük şehirlerine göçen mültecilere dağıtılmak üzere 22 TIR acil yardımı bölgelere gönderdi.
9 çeşit yardım malzemesi
İçerisinde; 30 bin battaniye, 7 bin 500 hasır, bin 250 termos, 150 ton bulgur, 75 ton makarna, 50 ton un ve 6 bin 600 yatak bulunan TIR’lar, İHH Kilis Koordinasyon Merkezi’nden uğurlandı. Yardımlar ayrıca, bölgede satın alınacak olan bin 750 soba ve bu sobalar için 175 bin litremazot yardımlarını da kapsıyor.
“Yardım çağrısına duyarsız kalamadık”
İHH Başkan Yardımcısı Hasan Aynacı, 22 TIR yardım malzemesini Iraklılara göndereceklerini ifade ederek, "İnsanı yardım konvoyuna destek olan Hayriyye ile Dave İslamiye Kurumu’na teşekkür ediyorum. Nasıl ki bundan önce Süleymaniye'deki Kürt kardeşlerimize yanına gittiysek, nasıl ki Felluce'deki Arap kardeşlerimizin yanına gittiysek, Kerkut'teki Türkmen kardeşlerimize nasıl yardım ettiysek, bugünde Musul'daki kardeşlerimiz, içerisinde Arap, Kürt ve Türkmen kardeşlerimiz yaşıyor. Onların yardım çağrısına duyarsız kalamazdık" dedi.
İHH İnsani Yardım Vakfı, Musullu göçmenlere daha önce de 6 bin battaniye yardımı yapmıştı.
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