İHH, el-Bab’a 25 Araçlık Yardım Gönderdi

İHH İnsani Yardım Vakfı, el-Bab’daki ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilçeye 25 araçtan oluşan yardım konvoyu gönderdi.

Yardım kuruluşları, geri dönen ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere IŞİD’in kovulduğu Halep’in el-Bab ilçesinde çalışmalarına başladı. Bu kurumlardan biri olan İHH İnsani Yardım Vakfı, el-Bab’daki ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilçeye 25 araçtan oluşan yardım konvoyu gönderdi.

Uzun çatışmaların ardından IŞİD’in kovulduğu el-Bab’da Özgür Suriye Ordusu’na bağlı birlikler ve bomba imha uzmanları IŞİD’in döşediği mayınları temizlemeye devam ederken, Suriyelilerin de ilçeye dönüşü sürüyor.

Yaşadıkları yerleri terk ederek direnişçilerin kontrolündeki çevre köy ve beldelere giden ancak IŞİD kovulduktan sonra el-Bab’a dönen Suriyeliler için yardım kuruluşları da harekete geçti.

“İHH, el-Bab’a 25 Araçtan Oluşan Yardım Konvoyu Gönderdi”

İHH’nın Suriye Çalışmalar Sorumlusu Ömer Koparan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHH İnsani Yardım Vakfı’nın, Azez’deki lojistik merkezlerinden 25 araçlık yardım konvoyunun el-Bab’a geldiğini söyledi.

el-Bab’daki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere içerisinde gıda, battaniye, temizlik malzemesi, çocuk bezi ile çocuk oyuncaklarının bulunduğu kolilerin hazırlandığını belirten Koparan “Bu konvoyla el-Bab’a geri dönmüş olan bin ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız.” dedi.

İHH Suriye Çalışmalar Sorumlu Yardımcısı Yusuf el-Bekkur da “İHH’nın ‘Seninleyiz el-Bab’ için gönderdiği ve 25 araçtan oluşan yardım konvoyu el-Bab’a ulaştı. İhtiyaç sahiplerine 750 gıda kolisi, bin 500 battaniye, bin 500 çocuk bezi, bin 200 temizlik sepeti ile mutfak seti dağıtacağız.” diye konuştu.

“Suriye Halkının Acısını Bir Nebze de Olsa Azaltmak İstiyoruz”

Amaçlarının bölge insanlarının ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu vurgulayan el-Bekkur, “el-Bab’a gelen araçlarımız birkaç kısma ayrılacak. Bir kısım araçlarımız ilçe içinde farklı noktalarda insanların olduğu yerlerde dağıtımlarını yapacak. Bir diğer kısım ise taşıdığı malzemeleri depolara boşaltacak.” dedi.

el-Bekkur, yardımların önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını belirterek, Suriye halkının acısını bir nebze de olsa azaltmak istediklerini dile getirdi.

Ekmek İhtiyacı

İHH Kilis Sorumlusu Serkan Öktem ise IŞİD ilçeden kovulduktan sonra şehirdeki ihtiyaç sahibi ailelerin tespit edildiğini ve gereken yardımların kendilerine ulaştırılacağını söyledi.

İlçedeki ekmek ihtiyacına da değinen Öktem şunları kaydetti:

“İki günden bu yana 5 bin 500 poşet ekmeği el-Bab ve çevresindeki köylere dağıtıyoruz. el-Bab merkezde bundan sonra da yardımlarımız devam edecek. Cerablus’ta yaptığımız gibi el-Bab’da mobil fırın ve aşevi konuşlandıracağız. Temennimiz bu acılar bir an önce dinsin. Ve aileler evlerine geri dönsün. Biz bunun için çaba gösteriyoruz. Azez-Cerablus hattında yaşanan hadiseler nedeniyle insanlar kamplarda kalıyordu. Kamplar çok yoğundu. Onlara yardımlarımızla, insanların evlerini imar etmeleri neticesinde bu insanlar evlerine geri dönecek. Evlerine geri dönüş olduğunda kamplarındaki yoğunluk da hafiflemiş olacaktır. 6 yıldan bu yana Suriyelilerin acılarını dindirmek için buradayız, bu sahadayız.”

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO, 24 Ağustos’ta başlayan “Fırat Kalkanı” isimli harekât kapsamında Azez-Cerablus arasındaki tehlikeli örgütlerini kovduktan sonra Aralık 2016’nın başında el-Bab’a yönelmişti. 23 Şubat’ta IŞİD’i el-Bab’dan kovan TSK destekli ÖSO birlikleri, aynı gün ilçenin Kabasin beldesi ile Bizza köyünü de örgütten almıştı.